В результате атаки "шахедов" на Киевскую область два человека получили ранения

Ранены женщина и мужчина в Броварском районе. Также есть повреждения гражданской инфраструктуры

Охота на "шахеды" (Фото: Анатолий Штефан)

В результате российской дроновой атаки на Киевскую область два человека получили ранения. Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

Отмечается, что из-за атаки БпЛА в Броварском районе ранены мужчина 54 лет и женщина 50 лет. У них обоих осколочные ранения бедра.

Пострадавших госпитализировали, им оказывается помощь.

Кроме того, в результате атаки РФ повреждены частный дом и автомобиль.

Ранее Киевская городская военная администрация сообщила о падении обломков "шахеда" в Голосеевском районе: повреждены четыре автомобиля, но обошлось без пострадавших.