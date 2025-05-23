В результате атаки "шахедов" на Киевскую область два человека получили ранения
В результате российской дроновой атаки на Киевскую область два человека получили ранения. Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.
Отмечается, что из-за атаки БпЛА в Броварском районе ранены мужчина 54 лет и женщина 50 лет. У них обоих осколочные ранения бедра.
Пострадавших госпитализировали, им оказывается помощь.
Кроме того, в результате атаки РФ повреждены частный дом и автомобиль.
Ранее Киевская городская военная администрация сообщила о падении обломков "шахеда" в Голосеевском районе: повреждены четыре автомобиля, но обошлось без пострадавших.
- 21 мая Россия ударила управляемой авиабомбой по жилому дому в поселке Купянск-Узловой Харьковской области. Один человек погиб.
- 23 мая российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками, ударив по железной дороге, предприятиям и домам людей. Известно о последствиях в Черновицкой, Ивано-Франковской и Полтавской областях.
- Около 09:20 в тот же день Россия атаковала Купянск управляемой авиационной бомбой. В результате удара погиб мужчина, еще один пострадал.