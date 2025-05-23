Россия атакует Украину "шахедами", в Киеве зафиксировано падение обломков

Информация о пострадавших не поступала

Охота на "шахеды" (Фото: Анатолий Штефан)

Российские оккупационные войска атакуют Украину ударными беспилотниками, в Киеве зафиксировано падение обломков. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

"В Голосеевском районе зафиксировано падение обломков вражеского БпЛА на открытой территории. Детали устанавливаются", – говорится в сообщении.

Впоследствии Ткаченко добавил, что в Голосеевском районе повреждены четыре автомобиля и окна здания. Без пожаров и пострадавших.

До этого КМВА сообщало, что в столице работает противовоздушная оборона.

По состоянию на 22:15, согласно сообщению от Воздушных сил, новые вражеские беспилотники находятся на юге Киева. Также зафиксирован пролет дронов над Днепропетровской, Сумской, Черниговской и Черкасской областями.