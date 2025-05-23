Россия атакует Украину "шахедами", в Киеве зафиксировано падение обломков
Российские оккупационные войска атакуют Украину ударными беспилотниками, в Киеве зафиксировано падение обломков. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
"В Голосеевском районе зафиксировано падение обломков вражеского БпЛА на открытой территории. Детали устанавливаются", – говорится в сообщении.
Впоследствии Ткаченко добавил, что в Голосеевском районе повреждены четыре автомобиля и окна здания. Без пожаров и пострадавших.
До этого КМВА сообщало, что в столице работает противовоздушная оборона.
По состоянию на 22:15, согласно сообщению от Воздушных сил, новые вражеские беспилотники находятся на юге Киева. Также зафиксирован пролет дронов над Днепропетровской, Сумской, Черниговской и Черкасской областями.
- 21 мая Россия ударила управляемой авиабомбой по жилому дому в поселке Купянск-Узловой Харьковской области. Один человек погиб.
- 23 мая российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками, ударив по железной дороге, предприятиям и домам людей. Известно о последствиях в Черновицкой, Ивано-Франковской и Полтавской областях.
- Около 09:20 в тот же день Россия атаковала Купянск управляемой авиационной бомбой. В результате удара погиб мужчина, еще один пострадал.