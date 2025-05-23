Росія атакує Україну "шахедами", у Києві зафіксовано падіння уламків
Полювання на "шахеди" (Фото: Анатолій Штефан)

Російські окупаційні війська атакують Україну ударними безпілотниками, у Києві зафіксовано падіння уламків. Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"У Голосіївському районі зафіксовано падіння уламків ворожого БпЛА на відкритій території. Деталі встановлюються", – йдеться у дописі.

Згодом Ткаченко додав, що у Голосіївському районі пошкоджено чотири автівки та вікна будівлі. Без пожеж та постраждалих.

До цього КМВА повідомляла, що у столиці працює протиповітряна оборона.

Станом на 22:15, згідно з повідомленням від Повітряних сил, нові ворожі безпілотники перебувають на півдні Києва. Також зафіксовано проліт дронів над Дніпропетровською, Сумською, Чернігівською та Черкаською областями.

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