Росія атакує Україну "шахедами", у Києві зафіксовано падіння уламків

Інформації про постраждалих не надходило

Полювання на "шахеди" (Фото: Анатолій Штефан)

Російські окупаційні війська атакують Україну ударними безпілотниками, у Києві зафіксовано падіння уламків. Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"У Голосіївському районі зафіксовано падіння уламків ворожого БпЛА на відкритій території. Деталі встановлюються", – йдеться у дописі.

Згодом Ткаченко додав, що у Голосіївському районі пошкоджено чотири автівки та вікна будівлі. Без пожеж та постраждалих.

До цього КМВА повідомляла, що у столиці працює протиповітряна оборона.

Станом на 22:15, згідно з повідомленням від Повітряних сил, нові ворожі безпілотники перебувають на півдні Києва. Також зафіксовано проліт дронів над Дніпропетровською, Сумською, Чернігівською та Черкаською областями.