Росія атакує Україну "шахедами", у Києві зафіксовано падіння уламків
Російські окупаційні війська атакують Україну ударними безпілотниками, у Києві зафіксовано падіння уламків. Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
"У Голосіївському районі зафіксовано падіння уламків ворожого БпЛА на відкритій території. Деталі встановлюються", – йдеться у дописі.
Згодом Ткаченко додав, що у Голосіївському районі пошкоджено чотири автівки та вікна будівлі. Без пожеж та постраждалих.
До цього КМВА повідомляла, що у столиці працює протиповітряна оборона.
Станом на 22:15, згідно з повідомленням від Повітряних сил, нові ворожі безпілотники перебувають на півдні Києва. Також зафіксовано проліт дронів над Дніпропетровською, Сумською, Чернігівською та Черкаською областями.
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