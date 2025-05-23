Росія вдарила БпЛА по залізниці на Буковині, по Прикарпаттю і Полтавщині: люди без світла

На Полтавщині через російську атаку пошкоджено ЛЕП у двох районах. На Прикарпатті пошкоджено будинки і автівки

Ілюстративне фото: Укрзалізниця

У ніч проти 23 травня Росія вчергове атакувала Україну безпілотниками, вгативши по залізниці, підприємствах і будинках людей. Відомо про наслідки у Чернівецькій, Івано-Франківській і Полтавській областях.

Укрзалізниця повідомила про атаку росіян на залізничну інфраструктуру. Рух поїздів триває, жертв і постраждалих немає.

Вранці Прикарпаття знову атакували ворожі безпілотники, повідомила очільниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

Відомо про пошкодження будівель і транспортних засобів Коломийського району.

Начальник Полтавської ОВА Володимир Когут повідомив, що внаслідок прямого влучання та падіння уламків у Кременчуцькій громаді знищено будівлю одного з підприємств.

Виникла пожежа, її локалізували. Вибуховою хвилею пошкоджено сім приватних домогосподарств. Одну людину травмовано, від госпіталізації вона відмовилась.

Також пошкоджено лінії електропередач. Наразі без світла понад 100 юридичних та майже 1800 побутових споживачів.

Крім того, через пошкодження ліній електропередач уламками БпЛА у Полтавському районі без світла залишилися понад 270 абонентів.

Фото: Володимир Когут

Фото: Володимир Когут

Фото: Володимир Когут