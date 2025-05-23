В Росії заявляють про атаку на завод "Енергія" під Липецьком: відео моменту удару

Липецький завод "Енергія" виробляє акумулятори зокрема для БпЛА, а також батареї для авіації та флоту

АТ "Енергія" (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

У ніч проти 23 травня Росію атакували безпілотники, зокрема прилетіло по Єльцю Липецької області, де розташовано завод "Енергія". Про це повідомляють російські пропагандисти та губернатор.

Російський Telegram-канал ASTRA, посилаючись на очевидців, пише, що внаслідок атаки БпЛА палає АТ "Енергія" – найбільше у Росії підприємство, що спеціалізується на виробництві хімічних джерел струму.

Губернатор Липецької області Ігор Артамонов написав про нібито подавлення БпЛА і падіння "уламків" у промисловій зоні Єльця, що призвело до займання.

Він стверджує, що постраждали вісім осіб.

"В інтернеті поширюється інформація про витік небезпечних речовин після пожежі. Ці відомості не відповідають дійсності", – заявив він.

Також, за його словами, уламки впали на дах житлового будинку, пошкоджено 20 квартир. Мешканців евакуйовано.

Про атаку на завод російська влада традиційно не повідомляє.

Фото: Ігор Артамонов

Російський "Комменрсант" наголошує, що липецький завод "Енергія" виробляє акумулятори, зокрема для БпЛА, а також батареї для авіації та флоту.

9 червня 2021 року "Комерсант" писав, що завод запустив виробництво літій-іонних акумуляторів типорозміру 18650 за $2 млн, які серед іншого використовуються для створення безпілотників.

ДОПОВНЕНО О 07:40. Міноборони РФ нарахувало 112 нібито збитих та перехоплених безпілотники. Найбільше – над територією Московського регіону. Над Липецькою областю військове відомство РФ нарахувало лише один "збитий" або "перехоплений" БпЛА.

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