В Росії заявляють про атаку на завод "Енергія" під Липецьком: відео моменту удару
У ніч проти 23 травня Росію атакували безпілотники, зокрема прилетіло по Єльцю Липецької області, де розташовано завод "Енергія". Про це повідомляють російські пропагандисти та губернатор.
Російський Telegram-канал ASTRA, посилаючись на очевидців, пише, що внаслідок атаки БпЛА палає АТ "Енергія" – найбільше у Росії підприємство, що спеціалізується на виробництві хімічних джерел струму.
Губернатор Липецької області Ігор Артамонов написав про нібито подавлення БпЛА і падіння "уламків" у промисловій зоні Єльця, що призвело до займання.
Він стверджує, що постраждали вісім осіб.
"В інтернеті поширюється інформація про витік небезпечних речовин після пожежі. Ці відомості не відповідають дійсності", – заявив він.
Також, за його словами, уламки впали на дах житлового будинку, пошкоджено 20 квартир. Мешканців евакуйовано.
Про атаку на завод російська влада традиційно не повідомляє.
Російський "Комменрсант" наголошує, що липецький завод "Енергія" виробляє акумулятори, зокрема для БпЛА, а також батареї для авіації та флоту.
9 червня 2021 року "Комерсант" писав, що завод запустив виробництво літій-іонних акумуляторів типорозміру 18650 за $2 млн, які серед іншого використовуються для створення безпілотників.
ДОПОВНЕНО О 07:40. Міноборони РФ нарахувало 112 нібито збитих та перехоплених безпілотники. Найбільше – над територією Московського регіону. Над Липецькою областю військове відомство РФ нарахувало лише один "збитий" або "перехоплений" БпЛА.
Обережно, у відео є ненормативна лексика.
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