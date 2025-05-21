Сили оборони вдарили дронами по Болхівському заводу в Росії – Генштаб

Пошкоджений завод (Фото: ресурси окупантів)

У ніч проти 21 травня українські військові уразили Болхівський завод напівпровідникових приладів у Орловській області Росії. Про це повідомив Генштаб Збройних Сил України.

Зазначається, що до операції причетні підрозділи Сил безпілотних систем, які діяли у взаємодії з іншими частинами ЗСУ.

"Підтверджено досягнення району цілі десятьма одиницями БпЛА. Зафіксовано пожежу. Детальна інформація щодо наслідків ураження об'єкта уточнюється", – зазначили в Генштабі.

Цей завод – одне з провідних підприємств РФ в галузі розроблення та виробництва напівпровідникових пристроїв і компонентів. Основі напрямки діяльності — це виробництво напівпровідникових приладів, мікроелектроніки, силової електроніки, діодів та діодних збірок, мікросхем для імпульсних джерел живлення, оптоелектронних комутаторів, сервоприводів.

Зазначається, що завод постачає продукцію до щонайменше 19 підприємств воєнно-промислового комплексу Росії, пов'язаних з виробництвом, зокрема літаків компанії "Сухой", ракет "Іскандер" і "Кинджал".

Підприємство перебуває під міжнародними санкціями, але це не заважає йому щорічно виробляти майже 3 млн приладів, а працюють на ньому близько 700 осіб.

"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України", – резюмували в Генштабі.

Фото: Генштаб