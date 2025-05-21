Силы обороны ударили дронами по Болховскому заводу в России – Генштаб

Поврежденный завод (Фото: ресурсы окупантов)

В ночь на 21 мая украинские военные поразили Болховский завод полупроводниковых устройств в Орловской области России. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что к операции причастны подразделения Сил беспилотных систем, действовавшие во взаимодействии с другими составляющими ВСУ.

"Подтверждено достижение района цели десятью единицами БпЛА. Зафиксирован пожар. Подробная информация о последствиях поражения объекта уточняется", – отметили в Генштабе.

Этот завод – одно из ведущих предприятий РФ в области разработки и производства полупроводниковых устройств и компонентов. Основные направления деятельности – производство полупроводниковых приборов, микроэлектроники, силовой электроники, диодов и диодных сборок, микросхем для импульсных источников питания, оптоэлектронных коммутаторов, сервоприводов.

Отмечается, что завод поставляет продукцию в не менее 19 предприятий военно-промышленного комплекса России, связанных с производством, в том числе, самолетов компании "Сухой", ракет "Искандер" и "Кинжал".

Предприятие находится под международными санкциями, но это не мешает ему ежегодно производить почти 3 млн приборов, а работает на нем около 700 человек.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы взорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", – резюмировали в Генштабе.

Фото: Генштаб