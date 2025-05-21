Силы обороны ударили дронами по Болховскому заводу в России – Генштаб
В ночь на 21 мая украинские военные поразили Болховский завод полупроводниковых устройств в Орловской области России. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.
Отмечается, что к операции причастны подразделения Сил беспилотных систем, действовавшие во взаимодействии с другими составляющими ВСУ.
"Подтверждено достижение района цели десятью единицами БпЛА. Зафиксирован пожар. Подробная информация о последствиях поражения объекта уточняется", – отметили в Генштабе.
Этот завод – одно из ведущих предприятий РФ в области разработки и производства полупроводниковых устройств и компонентов. Основные направления деятельности – производство полупроводниковых приборов, микроэлектроники, силовой электроники, диодов и диодных сборок, микросхем для импульсных источников питания, оптоэлектронных коммутаторов, сервоприводов.
Отмечается, что завод поставляет продукцию в не менее 19 предприятий военно-промышленного комплекса России, связанных с производством, в том числе, самолетов компании "Сухой", ракет "Искандер" и "Кинжал".
Предприятие находится под международными санкциями, но это не мешает ему ежегодно производить почти 3 млн приборов, а работает на нем около 700 человек.
"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы взорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", – резюмировали в Генштабе.
- 21 апреля ВСУ поразили пункт запуска дронов россиян под Курском, ликвидированы десятки оккупантов.
- 5 мая Воздушные силы поразили пункт управления российскими дронами в Курской области.
- 21 мая сообщалось, что дроны атаковали Рязанскую, Орловскую и Тульскую области России, в аэропортах ввели план "Ковер".