Росію другу добу поспіль атакували дрони: біля Москви лунали вибухи – відео

Через масовану атаку безпілотників у Москві призупиняли роботу аеропортів

Кремль (Фото: EPA)

Увечері 21 травня та в ніч проти 22 травня безпілотники атакували декілька регіонів Росії, зокрема Московську, Орловську, Липецьку, Рязанську та Тульську області. По це повідомляють російські пропагандистські Telegram-канали й місцева влада.

Мер Москви Сергій Собянін о 22:29 повідомив про нібито знищення шести безпілотників, а о 23:07 – про знищення ще трьох дронів, що летіли у напрямку російської столиці.

Під ранок він заявив про "збиття" ще трьох дронів.

Як повідомляє пропагандистський канал Baza, усього за сьогоднішній день столицю та Підмосков'я атакували нібито щонайменше 18 БпЛА. Також у Москві кілька разів за день призупиняли роботу аеропортів "Домодєдово" та "Жуковський".

Вибухи також лунали у місті Єлець Липецької області. За словами місцевих, було близько чотирьох вибухів.

До того ж дрони атакували Тульську область. За даними пропагандистського Telegram-каналу Mash, жителі Пролетарського району повідомили про характерні звуки та спалахи, що почалися о 23:45.

У регіоні було щонайменше вісім вибухів. Також ще один безпілотник збили на підльоті до Москви.

Судячи з відео, опублікованому в Telegram-каналі Baza, в одному з районів Тули спалахнула невелика пожежа. Наразі невідомо, чи спричинено це наслідками атаки дронів.

Губернатор Тульської області РФ Дмитро Міляєв зранку 22 травня повідомив, що нібито ППО нібито відбила атаку дронів, проте є падіння уламків.

За його словами, один із безпілотників нібито врізався у дах багатоквартирного будинку у Пролетарському окрузі міста Тули. Також внаслідок падіння уламків БпЛА пошкодження отримали житлові й нежитлові будинки, стверджує російський чиновник.

Вибухи також лунали в Новомосковську Тульської області. Як повідомляє Telegram-канал SHOT, гучні удари було чути близько півночі у різних частинах міста.

За інформацією пропагандистського Telegram-каналу Mash, дрони також атакували Орловську область.

Про звуки дронів повідомляли жителі Малоархангельська, Мценська та Кромського району. У різних районах області місцеві нібито чули не менше ніж чотири вибухи.

Уночі 21 травня губернатор Орловської області Андрій Кличков розповів, що в області у другій половині дня було нібито знищено 15 дронів. За попередньою інформацією пошкоджень і постраждалих нібито немає, запевнив російський чиновник.

Натомість у Міністерстві оборони Росії вже відзвітували про те, що з 20:00 до 23:50 засобами ППО було "знищено й перехоплено" 77 БпЛА:

← 42 – над територією Курської області;

← 14 – над територією Бєлгородської області;

← дев'ять – над територією Московського регіону;

← вісім – над територією Орловської області;

← два – над територією Калузької області;

← по одному – над територіями Рязанської й Тульської областей.

За даними пропагандистських Telegram-каналів, у Липецькій області через атаку відключали мобільний інтернет. У Москві, Підмосков'ї, Воронезькій і Тульській областях теж спостерігалися перебої зі зв'язком.