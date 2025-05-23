В России заявляют об атаке на завод "Энергия" под Липецком: видео момента удара

В России заявляют об атаке на завод "Энергия" под Липецком: видео момента ударадополнено
В ночь на 23 мая Россию атаковали беспилотники, в частности прилетело по Ельцу Липецкой области, где находится завод "Энергия". Об этом сообщают российские пропагандисты и губернатор.
Российский Telegram-канал ASTRA, ссылаясь на очевидцев, пишет, что в результате атаки БпЛА горит АО "Энергия" – крупнейшее в России предприятие, специализирующееся на производстве химических источников тока.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов написал о якобы подавлении БпЛА и падении "обломков" в промышленной зоне Ельца, что привело к возгоранию.
Он утверждает, что пострадали восемь человек.
"В интернете распространяется информация об утечке опасных веществ после пожара. Эти сведения не соответствуют действительности", – заявил он.
Также, по его словам, обломки упали на крышу жилого дома, повреждено 20 квартир. Жители эвакуированы.
Об атаке на завод российские власти традиционно не сообщают.
Российский "Комменрсант" отмечает, что липецкий завод "Энергия" производит аккумуляторы, в частности, для БпЛА, а также батареи для авиации и флота.
9 июня 2021 года "Коммерсантъ" писал, что завод запустил производство литий-ионных аккумуляторов типоразмера 18650 за $2 млн, которые, в том числе, используются для создания беспилотников.
ДОПОЛНЕНО В 07:40. Минобороны РФ насчитало 112 якобы сбитых и перехваченных беспилотника. Больше всего – над территорией Московского региона. Над Липецкой областью военное ведомство РФ насчитало всего один "сбитый" или "перехваченный" БпЛА.
Осторожно, в видео есть ненормативная лексика.
- В ночь на 21 мая украинские военные поразили Болховский завод полупроводниковых приборов в Орловской области России.
- В ночь на 22 мая дроны атаковали объекты военно-промышленного комплекса в двух областях России.