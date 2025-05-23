В России заявляют об атаке на завод "Энергия" под Липецком: видео момента удара

Липецкий завод "Энергия" производит аккумуляторы в частности для БпЛА, а также батареи для авиации и флота

АО "Энергия" (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

В ночь на 23 мая Россию атаковали беспилотники, в частности прилетело по Ельцу Липецкой области, где находится завод "Энергия". Об этом сообщают российские пропагандисты и губернатор.

Российский Telegram-канал ASTRA, ссылаясь на очевидцев, пишет, что в результате атаки БпЛА горит АО "Энергия" – крупнейшее в России предприятие, специализирующееся на производстве химических источников тока.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов написал о якобы подавлении БпЛА и падении "обломков" в промышленной зоне Ельца, что привело к возгоранию.

Он утверждает, что пострадали восемь человек.

"В интернете распространяется информация об утечке опасных веществ после пожара. Эти сведения не соответствуют действительности", – заявил он.

Также, по его словам, обломки упали на крышу жилого дома, повреждено 20 квартир. Жители эвакуированы.

Об атаке на завод российские власти традиционно не сообщают.

Фото: Игорь Артамонов

Российский "Комменрсант" отмечает, что липецкий завод "Энергия" производит аккумуляторы, в частности, для БпЛА, а также батареи для авиации и флота.

9 июня 2021 года "Коммерсантъ" писал, что завод запустил производство литий-ионных аккумуляторов типоразмера 18650 за $2 млн, которые, в том числе, используются для создания беспилотников.

ДОПОЛНЕНО В 07:40. Минобороны РФ насчитало 112 якобы сбитых и перехваченных беспилотника. Больше всего – над территорией Московского региона. Над Липецкой областью военное ведомство РФ насчитало всего один "сбитый" или "перехваченный" БпЛА.

Осторожно, в видео есть ненормативная лексика.