Росія знову атакувала Україну понад сотнею дронів, ППО знешкодила майже всі
У ніч проти 20 травня російські окупаційні війська атакували Україну понад сотнею безпілотників, протиповітряній обороні не вдалося знешкодити тільки 15 з них. Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил Збройних Сил України.
За даними військових, росіяни атакували 108 "шахедами" та дронами-імітаторами із таких напрямків: Брянськ, Шаталово, Орел, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ.
Станом на 09:00 підтверджено знешкодження 93 "шахедів" на сході, півночі та в центрі країни. 35 – збито вогневими засобами ураження, 58 – локаційно втрачені/пригнічено РЕБ (без негативних наслідків).
Внаслідок ворожої атаки постраждали Донецька, Дніпропетровська, Сумська та Житомирська області.
За словами очільника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака, унаслідок атаки РФ у Павлоградському районі понівечене фермерське господарство. Там сталася пожежа, яку приборкали рятувальники.
У Синельниківському районі через застосування агресором БпЛА є руйнування на території підприємства. Його також охопив вогонь. В обох випадках обійшлося без постраждалих.
У Сумській області пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури у Дружбівській, Білопільській та Великописарівській громадах.
- У ніч проти 17 травня Росія атакувала Україну 62 дронами різних типів, з яких вдалося збити 36 БпЛА.
- Також 17 травня о 06:17 Росія вдарила дроном "Ланцет" по автобусу з пасажирами біля Білопілля Сумської області. Внаслідок атаки загинули дев'ятеро осіб, ще сім – поранені.
- У ніч проти 16 травня Росія атакувала Україну 112 дронами різних типів. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 73 ворожі БпЛА, в кількох регіонах були наслідки.
- У ніч проти 19 травня російські окупанти атакували Україну 112 ударними безпілотниками типу Shahed і дронами-імітаторами різних типів. ППО знешкодила 76.