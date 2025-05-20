Росія знову атакувала Україну понад сотнею дронів, ППО знешкодила майже всі

Полювання на ''шахеди'' (Фото: Анатолій Штефан/Telegram)

У ніч проти 20 травня російські окупаційні війська атакували Україну понад сотнею безпілотників, протиповітряній обороні не вдалося знешкодити тільки 15 з них. Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил Збройних Сил України.

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За даними військових, росіяни атакували 108 "шахедами" та дронами-імітаторами із таких напрямків: Брянськ, Шаталово, Орел, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ.

Станом на 09:00 підтверджено знешкодження 93 "шахедів" на сході, півночі та в центрі країни. 35 – збито вогневими засобами ураження, 58 – локаційно втрачені/пригнічено РЕБ (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Донецька, Дніпропетровська, Сумська та Житомирська області.

За словами очільника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака, унаслідок атаки РФ у Павлоградському районі понівечене фермерське господарство. Там сталася пожежа, яку приборкали рятувальники.

У Синельниківському районі через застосування агресором БпЛА є руйнування на території підприємства. Його також охопив вогонь. В обох випадках обійшлося без постраждалих.

У Сумській області пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури у Дружбівській, Білопільській та Великописарівській громадах.