Президент Румунії підписав закон, який дозволяє збивати над країною російські дрони
Тимчасовий президент Румунії Іліє Боложан підписав закон, який дозволяє військовим збивати безпілотники, що незаконно перебувають у повітряному просторі країни. Про це пише Digi24.
Зазначається, що 19 травня Боложан підписав закон, який дозволяє збивати дрони, що нелегально перебувають у небі Румунії, а також закон про військові місії та операції в країні у мирний час.
Повітряний простір Румунії регулярно перетинають дрони, якими Росія атакує Україну. Останній раз це було 29 квітня.
У березні колишній головнокомандувач Збройних Сил України, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний розповідав, що Румунія просила його нікому не розповідати про падіння російських дронів на її території.
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