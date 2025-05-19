Президент Румунії підписав закон, який дозволяє збивати над країною російські дрони

Повітряний простір Румунії регулярно перетинають дрони, якими Росія атакує Україну. Від 19 травня країна може збивати їх на своїй території

Іліє Боложан (Фото: ЕРА/Robert Ghement)

Тимчасовий президент Румунії Іліє Боложан підписав закон, який дозволяє військовим збивати безпілотники, що незаконно перебувають у повітряному просторі країни. Про це пише Digi24.

Зазначається, що 19 травня Боложан підписав закон, який дозволяє збивати дрони, що нелегально перебувають у небі Румунії, а також закон про військові місії та операції в країні у мирний час.

Повітряний простір Румунії регулярно перетинають дрони, якими Росія атакує Україну. Останній раз це було 29 квітня.

У березні колишній головнокомандувач Збройних Сил України, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний розповідав, що Румунія просила його нікому не розповідати про падіння російських дронів на її території.