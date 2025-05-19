Президент Румынии подписал закон, разрешающий сбивать над страной российские дроны

Воздушное пространство Румынии регулярно пересекают дроны, которыми Россия атакует Украину. С 19 мая страна может сбивать их на своей территории

Илие Боложан (Фото: ЕРА/Robert Ghement)

Временный президент Румынии Илие Боложан подписал закон, разрешающий военным сбивать незаконно находящиеся в воздушном пространстве страны беспилотники. Об этом пишет Digi24.

Отмечается, что 19 мая Боложан подписал закон, позволяющий сбивать нелегально находящиеся в небе Румынии дроны, а также закон о военных миссиях и операциях в стране в мирное время.

Воздушное пространство Румынии регулярно пересекают дроны, которыми Россия атакует Украину. Последний раз это было 29 апреля.

В марте бывший главнокомандующий Вооруженными Силами Украины, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный рассказывал, что Румыния просила его никому не рассказывать о падении российских дронов на ее территории.