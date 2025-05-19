Президент Румынии подписал закон, разрешающий сбивать над страной российские дроны
Временный президент Румынии Илие Боложан подписал закон, разрешающий военным сбивать незаконно находящиеся в воздушном пространстве страны беспилотники. Об этом пишет Digi24.
Отмечается, что 19 мая Боложан подписал закон, позволяющий сбивать нелегально находящиеся в небе Румынии дроны, а также закон о военных миссиях и операциях в стране в мирное время.
Воздушное пространство Румынии регулярно пересекают дроны, которыми Россия атакует Украину. Последний раз это было 29 апреля.
В марте бывший главнокомандующий Вооруженными Силами Украины, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный рассказывал, что Румыния просила его никому не рассказывать о падении российских дронов на ее территории.
- 18 сентября 2024 года министры обороны Румынии, Польши и Латвии подписали общее письмо – заявили о необходимости ввести модель ротации противовоздушной обороны НАТО и усилить деятельность по сдерживанию, наблюдению, разведке и воздушному патрулированию на восточном фланге.
- 27 февраля 2025 года Сенат Румынии одобрил законопроект, позволяющий сбивать несанкционированные дроны, нарушающие воздушное пространство Румынии.