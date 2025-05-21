Росія атакувала Україну понад 70 БпЛА, ППО вдалося знешкодити 63 ворожих дрони

Наслідки обстрілу РФ на Харківщині (Фото: Олег Синєгубов)

У ніч проти 21 травня російські війська атакували Україну 76 БпЛА, протиповітряна оборона знешкодила 63 "шахеди". Про це повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних Сил України.

За даними військових, із 00:30 21 травня противник атакував 76 дронами й безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Курськ, Орел та Брянськ.

Станом на 09:00 протиповітряна оборона знешкодила 63 БпЛА (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни. 22 – збито вогневими засобами ураження, 41 – локаційно втрачені/знешкоджено РЕБ (без негативних наслідків).

На Харківщині, за даними голови ОВА Олега Синєгубова, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і шість населених пунктів Харківської області.

← Внаслідок обстрілів у Куп'янську постраждали 72-річна, 69-річна і 55-річна жінки.

← У селищі Мирне Кіндрашівської громади зазнав поранень 57-річний чоловік.

← У Нечволодівці постраждала 58-річна жінка.

← У селищі Борова постраждала 26-річна жінка.

Наслідки обстрілу (Фото: Харківська ОВА)

Ворог застосовував по Харківщині чотири КАБи, сім БпЛА "Герань-2", два БпЛА (тип уточнюється) та FPV-дрони.

Внаслідок обстрілів у Куп'янському районі пошкоджено шість приватних будинків, дві господарчі споруди, зруйновано два будинки.

У Харківському районі пошкоджено сільськогосподарське підприємство.

Росія також атакувала БпЛА Шевченківський район Харкова.

У Сумах внаслідок атак БпЛА у місті частково немає світла. Відомо про влучання в промислові обʼєкти та пошкодження ліній електропередач, "шахеди" атакували два підприємства.

Також внаслідок російської атаки на Україну постраждала сім’я у Бориспільському районі Київської області. Серед поранених – один неповнолітній. Також постраждала трирічна дитина, у неї гостра реакція на стрес.