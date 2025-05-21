Росія атакувала Україну понад 70 БпЛА, ППО вдалося знешкодити 63 ворожих дрони
У ніч проти 21 травня російські війська атакували Україну 76 БпЛА, протиповітряна оборона знешкодила 63 "шахеди". Про це повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних Сил України.
За даними військових, із 00:30 21 травня противник атакував 76 дронами й безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Курськ, Орел та Брянськ.
Станом на 09:00 протиповітряна оборона знешкодила 63 БпЛА (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни. 22 – збито вогневими засобами ураження, 41 – локаційно втрачені/знешкоджено РЕБ (без негативних наслідків).
На Харківщині, за даними голови ОВА Олега Синєгубова, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і шість населених пунктів Харківської області.
← Внаслідок обстрілів у Куп'янську постраждали 72-річна, 69-річна і 55-річна жінки.
← У селищі Мирне Кіндрашівської громади зазнав поранень 57-річний чоловік.
← У Нечволодівці постраждала 58-річна жінка.
← У селищі Борова постраждала 26-річна жінка.
Ворог застосовував по Харківщині чотири КАБи, сім БпЛА "Герань-2", два БпЛА (тип уточнюється) та FPV-дрони.
Внаслідок обстрілів у Куп'янському районі пошкоджено шість приватних будинків, дві господарчі споруди, зруйновано два будинки.
У Харківському районі пошкоджено сільськогосподарське підприємство.
Росія також атакувала БпЛА Шевченківський район Харкова.
У Сумах внаслідок атак БпЛА у місті частково немає світла. Відомо про влучання в промислові обʼєкти та пошкодження ліній електропередач, "шахеди" атакували два підприємства.
Також внаслідок російської атаки на Україну постраждала сім’я у Бориспільському районі Київської області. Серед поранених – один неповнолітній. Також постраждала трирічна дитина, у неї гостра реакція на стрес.
- У ніч проти 19 травня російські окупанти атакували Україну 112 ударними безпілотниками типу Shahed і дронами-імітаторами різних типів. ППО знешкодила 76.
- У ніч проти 20 травня російські окупаційні війська атакували Україну понад сотнею безпілотників, протиповітряній обороні не вдалося знешкодити тільки 15 з них.
- 21 травня Нацгвардія підтвердила ракетний удар Росії по українських військових на стрільбищі. Є загиблі та поранені бійці.