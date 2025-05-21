Росія вгатила "шахедами" по Київщині: постраждала сім’я з Бориспільського району – фото

Серед поранених – один неповнолітній. Також постраждала трирічна дитина, у неї гостра реакція на стрес

Фото: Київська ОВА

Росія атакувала Україну "шахедами", унаслідок чого постраждала сім’я у Бориспільському районі Київської області. Про це повідомили Нацполіція і Київська обласна військова адміністрація.

Станом на 07:30 у Бориспільському районі пошкоджено приватний та нежитловий будинки, господарчу будівлю й автомобіль.

Зокрема, уламки збитої цілі пошкодили будинок, де були постраждалі. У будівлі вибито вікна та пошкоджено дах.

Троє людей отримали тілесні ушкодження, серед яких 13-річний (різана рана стопи) та 17-річний (гостра реакція на стрес) хлопці, а також 30-річний чоловік (різана рана надбрівної дуги).

Крім того, гостру реакцію на стрес отримали трирічна дівчинка та її 42-річна мати. Потерпілим надано медичну допомогу, вирішується питання забезпечення родини тимчасовим житлом.

Фото: Київська ОВА

Фото: Київська ОВА

Фото: Київська ОВА

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Також зранку 21 травня Росія атакувала Суми "шахедами", внаслідок чого у місті частково немає світла. Відомо про влучання у два підприємства.