РФ ударила дронами по Киевской области: пострадала семья из Бориспольского района – фото
Россия атаковала Украину "шахедами", в результате чего пострадала семья в Бориспольском районе Киевской области. Об этом сообщили Нацполиция и Киевская областная военная администрация.
По состоянию на 07:30 в Бориспольском районе повреждены частные и нежилые дома, хозяйственное здание и автомобиль.
В частности, падением обломков сбитой цели поврежден дом, где находились пострадавшие. В здании выбиты окна и повреждена крыша.
Три человека получили телесные повреждения, среди которых 13-летний (резаная рана стопы) и 17-летний (острая реакция на стресс) мальчики, а также 30-летний мужчина (резаная рана надбровной дуги).
Кроме того, острую реакцию на стресс получили трехлетняя девочка и ее 42-летняя мать. Пострадавшим оказана медицинская помощь, решается вопрос обеспечения семьи временным жильем.
Также утром 21 мая Россия атаковала Сумы "шахедами" , в результате чего в городе частично нет света. Известно о попадании в два предприятия.
- В ночь на 19 мая российские войска атаковали Украину 112 ударными беспилотниками типа Shahed и дронами-имитаторами разных типов. ПВО обезвредила 76.
- В ночь на 20 мая российские оккупационные войска атаковали Украину более сотней беспилотников, противовоздушной обороне не удалось обезвредить только 15 из них.