РФ ударила дронами по Киевской области: пострадала семья из Бориспольского района – фото

Среди раненых – один несовершеннолетний. Также пострадала трехлетняя девочка, у нее острая реакция на стресс

Фото: Киевская ОВА

Россия атаковала Украину "шахедами", в результате чего пострадала семья в Бориспольском районе Киевской области. Об этом сообщили Нацполиция и Киевская областная военная администрация.

По состоянию на 07:30 в Бориспольском районе повреждены частные и нежилые дома, хозяйственное здание и автомобиль.

В частности, падением обломков сбитой цели поврежден дом, где находились пострадавшие. В здании выбиты окна и повреждена крыша.

Три человека получили телесные повреждения, среди которых 13-летний (резаная рана стопы) и 17-летний (острая реакция на стресс) мальчики, а также 30-летний мужчина (резаная рана надбровной дуги).

Кроме того, острую реакцию на стресс получили трехлетняя девочка и ее 42-летняя мать. Пострадавшим оказана медицинская помощь, решается вопрос обеспечения семьи временным жильем.

Фото: Киевская ОВА

Фото: Киевская ОВА

Фото: Киевская ОВА

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Также утром 21 мая Россия атаковала Сумы "шахедами" , в результате чего в городе частично нет света. Известно о попадании в два предприятия.