Россия атаковала Сумы: часть города обесточена, есть прилеты на предприятиях – фото

После очередной российской атаки БпЛА света нет в некоторых районах города

"Шахед" (Фото: Aleksandr Gusev / Pacific Press picture alliance)

Утром 21 мая Россия атаковала Сумы "шахедами", в результате чего в городе частично нет света. Об этом сообщили исполняющий обязанности городского головы Сум Артем Кобзарь и глава областной военной администрации Олег Григоров.

Света нет в некоторых районах города. Аварийно-восстановительные работы продолжаются.

Известно о попадании в промышленные объекты и повреждении линий электропередач.

В результате ударов возникли пожары.

По данным главы ОВА, предварительно известно об одном пострадавшем.

Кобзарь уточнил, что "шахеды" атаковали два предприятия: по одному прилетело пять БпЛА, по другому – два.

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