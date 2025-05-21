Россия атаковала Сумы: часть города обесточена, есть прилеты на предприятиях – фото
Утром 21 мая Россия атаковала Сумы "шахедами", в результате чего в городе частично нет света. Об этом сообщили исполняющий обязанности городского головы Сум Артем Кобзарь и глава областной военной администрации Олег Григоров.
Света нет в некоторых районах города. Аварийно-восстановительные работы продолжаются.
Известно о попадании в промышленные объекты и повреждении линий электропередач.
В результате ударов возникли пожары.
По данным главы ОВА, предварительно известно об одном пострадавшем.
Кобзарь уточнил, что "шахеды" атаковали два предприятия: по одному прилетело пять БпЛА, по другому – два.
- В ночь на 19 мая российские оккупанты атаковали Украину 112 ударными беспилотниками типа Shahed и дронами-имитаторами разных типов. ПВО обезвредила 76.
- В ночь на 20 мая российские оккупационные войска атаковали Украину более сотней беспилотников, противовоздушной обороне не удалось обезвредить только 15 из них.