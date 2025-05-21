Нацгвардія підтвердила ракетний удар Росії по українських військових на стрільбищі

Є загиблі і поранені бійці. НГУ обіцяє, що буде надано "жорстку правову оцінку діям усіх посадових осіб". Командира в/ч відсторонено

Ілюстративне фото: НГУ

Після заяви росіян про удар ракетою "Іскандер" по "тренувальному табору" Збройних Сил України біля Шостки Сумської області Національна гвардія підтвердила атаку окупантів, що призвела до загибелі українських військових на стрільбищі.

"Командування Національної гвардії України та правоохоронні органи дадуть жорстку правову оцінку діям усіх посадових осіб за результатами перевірки та розслідування трагічного випадку, що стався вчора внаслідок ракетного удару в Сумській області", – йдеться у заяві.

Внаслідок атаки РФ під час проведення занять на стрільбищі військової частини загинули шість військовослужбовців, понад 10 – отримали поранення.

За фактом трагедії проводиться службове розслідування. Командира військової частини відсторонено.

У НГУ наголосили, що командуванням ще раніше були розроблені алгоритми і надані розпорядження щодо дій в умовах загрози повітряних ударів і задля недопущення порушень заходів безпеки та скупчення особового складу.

У межах слідства буде надано правову оцінку діям усіх осіб, які ухвалювали відповідні рішення, запевнили в НГУ.

20 травня Міноборони РФ заявило, що в районі населеного пункту Шостка Сумської області окупанти виявили нібито табір підготовки 1-ї бригади спецпризначення ЗСУ, після чого туди вдарили "Іскандером".

Водночас військове відомство РФ заявило про загибель нібито до 70 військовослужбовців, "включаючи 20 інструкторів, а також склад боєприпасів та 10 одиниць техніки".

Подібні випадки траплялись і раніше. У листопаді 2023 року в Зарічному Запорізької області окупанти завдали ракетного удару під час шикування особового складу 128 бригади, що призвело до загибелі та поранення військовослужбовців. СБУ стверджує, що Росія могла зламати месенджери.

3 вересня 2024-го Росія завдала удару двома "Іскандерами" по Полтавському військовому інституту зв’язку. Тоді загинули 58 осіб.

1 березня 2025 року армія РФ завдала удару "Іскандером" по полігону одного з підрозділів Сухопутних військ ЗСУ. За даними Бутусова, тоді загинули понад 30 військових.

Після цього Сирський заявив, що відсторонено начальника центру підготовки та командира в/ч.

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