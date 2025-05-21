Нацгвардия подтвердила ракетный удар России по украинским военным на стрельбище

Есть погибшие и раненые бойцы. НГУ обещает, что будет дана "жесткая правовая оценка действиям всех должностных лиц". Командир в/ч отстранен

Иллюстрвтивное фото: НГУ

После заявления россиян об ударе ракетой "Искандер" по тренировочному лагерю Вооруженных Сил Украины возле Шостки Сумской области Национальная гвардия подтвердила атаку оккупантов, которая привела к гибели украинских военных.

"Командование Национальной гвардии Украины и правоохранительные органы дадут жесткую правовую оценку действиям всех должностных лиц по результатам проверки и расследования трагического случая, произошедшего вчера в результате ракетного удара в Сумской области", – говорится в заявлении.

В результате атаки РФ во время проведения занятий на стрельбище воинской части погибли шесть военнослужащих, более 10 получили ранения.

По факту трагедии проводится служебное расследование. Командир воинской части отстранен.

В НГУ подчеркнули, что командованием еще раньше были разработаны алгоритмы и предоставлены распоряжения по действиям в условиях угрозы воздушных ударов и предотвращению нарушений мер безопасности и скопления личного состава.

В рамках следствия будет дана правовая оценка действиям всех лиц, принимавших соответствующие решения, заверили в НГУ.

20 мая Минобороны РФ заявило, что в районе населенного пункта Шостка Сумской области оккупанты обнаружили якобы лагерь подготовки 1-й бригады спецназа ВСУ, после чего туда ударили "Искандером".

При этом военное ведомство РФ заявило о гибели якобы до 70 военнослужащих, "включая 20 инструкторов, а также склад боеприпасов и 10 единиц техники".

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