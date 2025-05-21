Нацгвардия подтвердила ракетный удар России по украинским военным на стрельбище
После заявления россиян об ударе ракетой "Искандер" по тренировочному лагерю Вооруженных Сил Украины возле Шостки Сумской области Национальная гвардия подтвердила атаку оккупантов, которая привела к гибели украинских военных.
"Командование Национальной гвардии Украины и правоохранительные органы дадут жесткую правовую оценку действиям всех должностных лиц по результатам проверки и расследования трагического случая, произошедшего вчера в результате ракетного удара в Сумской области", – говорится в заявлении.
В результате атаки РФ во время проведения занятий на стрельбище воинской части погибли шесть военнослужащих, более 10 получили ранения.
По факту трагедии проводится служебное расследование. Командир воинской части отстранен.
В НГУ подчеркнули, что командованием еще раньше были разработаны алгоритмы и предоставлены распоряжения по действиям в условиях угрозы воздушных ударов и предотвращению нарушений мер безопасности и скопления личного состава.
В рамках следствия будет дана правовая оценка действиям всех лиц, принимавших соответствующие решения, заверили в НГУ.
20 мая Минобороны РФ заявило, что в районе населенного пункта Шостка Сумской области оккупанты обнаружили якобы лагерь подготовки 1-й бригады спецназа ВСУ, после чего туда ударили "Искандером".
При этом военное ведомство РФ заявило о гибели якобы до 70 военнослужащих, "включая 20 инструкторов, а также склад боеприпасов и 10 единиц техники".
- Подобные случаи были и раньше. В ноябре 2023 года в Заречном Запорожской области оккупанты нанесли ракетный удар во время построения личного состава 128 бригады, что привело к гибели и ранению военнослужащих. СБУ утверждает, что Россия могла взломать мессенджеры.
- 3 сентября 2024-го Россия нанесла удар двумя "Искандерами" по Полтавскому военному институту связи. Тогда погибли 58 человек.
- 1 марта 2025 года армия РФ нанесла удар "Искандером" по полигону одного из подразделений Сухопутных войск ВСУ. По данным Бутусова, тогда погибли более 30 военных.
- После этого Сырский заявил, что отстранен начальник центра подготовки и командир в/ч.
Смотрите также: Трагедия 128 бригады. "Крот и охота за конкретным человеком" – военный