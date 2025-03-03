Из-за удара РФ по полигону отстранены начальник центра подготовки и командир в/ч — Сырский

На время расследования удара россиян по полигону в Днепропетровской области отстранены начальник центра подготовки подразделений и командир в/ч

Александр Сырский (Фото: Facebook)

На время проведения расследования российского удара по полигону в Днепропетровской области 1 марта, в результате которого погибли и получили ранения украинские военные, от выполнения служебных обязанностей отстранены начальник центра подготовки подразделений и командир воинской части. Об этом в соцсетях сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.

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"С целью установления всех обстоятельств и причин трагедии на месте происшествия работает комплексная комиссия во главе с начальником Главного управления Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины. На время проведения расследования от выполнения служебных обязанностей отстранены начальник центра подготовки подразделений и командир воинской части", – написал он.

Командующим видами и отдельными родами войск ВСУ Сирский поручил проверить выполнение распоряжений Генерального штаба и Главного командования ВСУ относительно своевременного оповещения о ракетной опасности, запрета на размещение личного состава и проведения совещаний и собраний на открытой местности, а также в непредназначенных для этого местах.

Кроме того, им поручено проверить выполнение ранее поставленных задач по проведению учебных занятий вне учебных пунктов, по возможности — в углубленных и инженерно защищенных сооружениях, обеспечивающих надежную защиту личного состава, а также проанализировать проведенные инженерные работы для их оборудования.

2 марта 2025 года журналист Юрий Бутусов сообщил, что враг якобы ударил по учебному центру ОК "Восток" на полигоне "Новомосковский" в Самарском районе Днепропетровской области. По его словам, количество жертв 130 человек, из них погибших – более 30 человек.

3 марта Сухопутные войска подтвердили, что в результате вражеского удара 1 марта среди украинских военных есть погибшие и раненые.

Командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый отметил, что будет требовать строжайшего наказания для тех, кто продолжает "небрежно и формально" выполнять свои обязанности, кто "затягивает" военных в устаревшие процедуры, пренебрегая их безопасностью, и тех, кто самоутверждается не в бою, а угнетая подчиненных.