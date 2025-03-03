ГБР начало расследование российского удара по полигону в Днепропетровской области

Открыто уголовное производство по статье о небрежном отношении к военной службе во время войны или в боевых условиях

Фото: пресс-служба ГБР

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту гибели и ранения украинских военнослужащих в результате российского ракетного удара по полигону в Днепропетровской области. Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительного органа.

Отмечается, что сейчас идет расследование, чтобы выяснить все подробности происшествия. На место обстрела приехала специальная группа стражей порядка.

Открыто уголовное производство по статье о халатном отношении к военной службе во время войны или в боевых условиях.

Ранее Сухопутные войска подтвердили, что в результате вражеского удара 1 марта среди украинских военных есть погибшие и раненые.

Командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый отметил, что будет требовать строжайшего наказания для тех, кто продолжает "небрежно и формально" выполнять свои обязанности, кто "затягивает" военных в устаревшие процедуры, пренебрегая их безопасностью, и тех, кто самоутверждается не в бою, а угнетая подчиненных.

Накануне журналист Юрий Бутусов сообщил, что враг якобы ударил по учебному центру ОК "Восход" на полигоне "Новомосковский" в Самарском районе Днепропетровской области. По его словам, количество жертв 130 человек, из них погибших – более 30 человек.