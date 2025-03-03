ДБР розпочало розслідування російського удару по полігону на Дніпропетровщині

Відкрито кримінальне провадження за статтею про недбале ставлення до військової служби під час війни або в бойових умовах

Фото: пресслужба ДБР

Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження за фактом загибелі та поранення українських військовослужбовців унаслідок російського ракетного удару по полігону в Дніпропетровській області. Про це повідомили у пресслужбі правоохоронного органу.

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Зазначається, що зараз триває розслідування, аби з’ясувати всі подробиці події. На місце обстрілу приїхала спеціальна група правоохоронців.

Відкрито кримінальне провадження за статтею про недбале ставлення до військової служби під час війни або в бойових умовах.

Раніше Сухопутні війська підтвердили, що внаслідок ворожого удару 1 березня серед українських військових є загиблі й поранені.

Командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий зазначив, що буде вимагати найсуворішого покарання для тих, хто продовжує "недбало й формально" виконувати свої обов'язки, хто "затягує" військових у застарілі процедури, нехтуючи їхньою безпекою, та тих, хто самостверджується не в бою, а гноблячи підлеглих.

Напередодні журналіст Юрій Бутусов повідомив, що ворог нібито ударив по навчальному центру ОК "Схід" на полігоні "Новомосковський" у Самарському районі Дніпропетровської області. За його словами, кількість жертв 130 осіб, із них загиблих – понад 30.