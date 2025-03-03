Через удар РФ по полігону усунуто начальника центру підготовки та командира в/ч — Сирський

На час розслідування удару росіян по полігону в Дніпропетровській області усунуто начальника центру підготовки підрозділів та командира в/ч

Олександр Сирський (Фото: Facebook)

На час проведення розслідування російського удару по полігону в Дніпропетровській області 1 березня, внаслідок якого загинули та дістали поранення українські військові, від виконання службових обов’язків усунуто начальника центру підготовки підрозділів та командира військової частини. Про це у соцмережах повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

"З метою встановлення всіх обставин та причин трагедії на місці події працює комплексна комісія на чолі з начальником Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України. На час проведення розслідування від виконання службових обов’язків усунуто начальника центру підготовки підрозділів та командира військової частини", – написав він.

Командувачам видів та окремих родів військ ЗСУ Сирський доручив перевірити виконання розпоряджень Генерального штабу та Головного командування ЗСУ щодо своєчасного оповіщення про ракетну небезпеку, заборони на розміщення особового складу та проведення нарад і зборів на відкритій місцевості, а також у непризначених для цього місцях.

Крім того, їм доручено перевірити виконання раніше поставлених завдань щодо проведення навчальних занять поза межами навчальних пунктів, за можливості — у заглиблених та інженерно захищених спорудах, які забезпечують надійний захист особового складу, а також проаналізувати проведені інженерні роботи для їхнього обладнання.

2 березня 2025 року журналіст Юрій Бутусов повідомив, що ворог нібито ударив по навчальному центру ОК "Схід" на полігоні "Новомосковський" у Самарському районі Дніпропетровської області. За його словами, кількість жертв 130 осіб, із них загиблих – понад 30.

3 березня Сухопутні війська підтвердили, що внаслідок ворожого удару 1 березня серед українських військових є загиблі й поранені.

Командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий зазначив, що буде вимагати найсуворішого покарання для тих, хто продовжує "недбало й формально" виконувати свої обов'язки, хто "затягує" військових у застарілі процедури, нехтуючи їхньою безпекою, та тих, хто самостверджується не в бою, а гноблячи підлеглих.