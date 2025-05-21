Россия атаковала Украину более 70 БпЛА, ПВО удалось обезвредить 63 вражеских дрона
В ночь на 21 мая российские войска атаковали Украину 76 БпЛА, противовоздушная оборона обезвредила 63 "шахеда". Об этом сообщили в командовании Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.
По данным военных, с 00:30 21 мая противник атаковал 76 дронами и беспилотниками-имитаторами разных типов из направлений Курск, Орел и Брянск.
По состоянию на 09:00 противовоздушная оборона обезвредила 63 БпЛА (беспилотников других типов) на востоке, севере и центре страны. 22 – сбиты огневыми средствами поражения, 41 – локационно потеряны/подавлены РЭБ (без негативных последствий).
В Харьковской области, по данным председателя ОВА Олега Синегубова, за прошедшие сутки из-за вражеских ударов пострадал Харьков и шесть населенных пунктов Харьковской области.
← В результате обстрелов в Купянске пострадали 72-летняя, 69-летняя и 55-летняя женщины.
← В поселке Мирное Кондрашевской громады получил ранения 57-летний мужчина.
← В Нечволодовке пострадала 58-летняя женщина.
← В поселке Боровая пострадала 26-летняя женщина.
Враг применял по Харьковской области четыре КАБа, семь БпЛА "Герань-2", два БпЛА (тип уточняется) и FPV-дроны.
В результате обстрелов в Купянском районе повреждены шесть частных домов, два хозяйственных сооружения, разрушены два дома.
В Харьковском районе повреждено сельскохозяйственное предприятие.
Россия также атаковала БпЛА Шевченковский район Харькова.
В Сумах вследствие атак БпЛА в городе частично нет света. Известно о попадании в промышленные объекты и повреждении линий электропередач, "шахеды" атаковали два предприятия.
Также в результате российской атаки на Украину пострадала семья в Бориспольском районе Киевской области. Среди раненых – один несовершеннолетний. Также пострадал трехлетний ребенок, у него острая реакция на стресс.
- В ночь на 19 мая российские оккупанты атаковали Украину 112 ударными беспилотниками типа Shahed и дронами-имитаторами разных типов. ПВО обезвредила 76.
- В ночь на 20 мая российские оккупационные войска атаковали Украину более сотней беспилотников, противовоздушной обороне не удалось обезвредить только 15 из них.
- 21 мая Нацгвардия подтвердила ракетный удар России по украинским военным на стрельбище. Есть погибшие и раненые бойцы.