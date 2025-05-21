Россия атаковала Украину более 70 БпЛА, ПВО удалось обезвредить 63 вражеских дрона

В результате российской атаки пострадали Харьковская и Сумская области

Последствия обстрела РФ в Харьковской области (Фото: Олег Синегубов)

В ночь на 21 мая российские войска атаковали Украину 76 БпЛА, противовоздушная оборона обезвредила 63 "шахеда". Об этом сообщили в командовании Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

По данным военных, с 00:30 21 мая противник атаковал 76 дронами и беспилотниками-имитаторами разных типов из направлений Курск, Орел и Брянск.

По состоянию на 09:00 противовоздушная оборона обезвредила 63 БпЛА (беспилотников других типов) на востоке, севере и центре страны. 22 – сбиты огневыми средствами поражения, 41 – локационно потеряны/подавлены РЭБ (без негативных последствий).

В Харьковской области, по данным председателя ОВА Олега Синегубова, за прошедшие сутки из-за вражеских ударов пострадал Харьков и шесть населенных пунктов Харьковской области.

← В результате обстрелов в Купянске пострадали 72-летняя, 69-летняя и 55-летняя женщины.

← В поселке Мирное Кондрашевской громады получил ранения 57-летний мужчина.

← В Нечволодовке пострадала 58-летняя женщина.

← В поселке Боровая пострадала 26-летняя женщина.

Последствия обстрела (Фото: Харьковская ОВА)

Враг применял по Харьковской области четыре КАБа, семь БпЛА "Герань-2", два БпЛА (тип уточняется) и FPV-дроны.

В результате обстрелов в Купянском районе повреждены шесть частных домов, два хозяйственных сооружения, разрушены два дома.

В Харьковском районе повреждено сельскохозяйственное предприятие.

Россия также атаковала БпЛА Шевченковский район Харькова.

В Сумах вследствие атак БпЛА в городе частично нет света. Известно о попадании в промышленные объекты и повреждении линий электропередач, "шахеды" атаковали два предприятия.

Также в результате российской атаки на Украину пострадала семья в Бориспольском районе Киевской области. Среди раненых – один несовершеннолетний. Также пострадал трехлетний ребенок, у него острая реакция на стресс.