Росія скинула авіабомбу на комунальників у Куп'янську: є загиблий

Наразі лікарі борються за життя другого постраждалого

Наслідки обстрілу (Фото: Олег Синєгубов)

23 травня, близько 09:20, Росія атакувала Куп’янськ керованою авіаційною бомбою. Внаслідок удару загинув чоловік, ще один постраждав, повідомляє голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Спочаткубуловідомо про двох постраждалих. Це 60-річні чоловіки, працівники місцевого комунального підприємства.

Близько 10:42 Синєгубов повідомив, що одного з поранених комунальників не вдалося врятувати – чоловік помер.

Наразі лікарі борються за життя другого постраждалого.

Загалом на Харківщині, за даними голови ОВА, протягом минулої добиворожих ударів зазнали шість населених пунктів Харківської області.

Внаслідок обстрілів пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

← у Чугуївському районі пошкоджено будівлю підприємства, пʼять вантажних автомобілів;

← у Куп'янському районі пошкоджено 17 приватних будинків, багатоквартирний будинок;

← у Харківському районі пошкоджено приватний будинок.

Ворог застосовував по Харківщині два КАБи, пʼять "шахедів", 10 БпЛА "Герань-2", один FPV-дрон та один дрон невідомого типу.