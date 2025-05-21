РФ сбросила авиабомбу на жилой дом в Купянск-Узловом, есть погибший – фото
Россия ударила управляемой авиабомбой по жилому дому в поселке Купянск-Узловой Харьковской области. Один человек погиб. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
В результате удара КАБом разрушен подъезд трехэтажного жилого дома. По предварительным данным, один человек погиб, еще четверо пострадали.
Также российские войска ударили по Купянску из реактивных систем залпового огня. В результате обстрела горели жилой дом, хозяйственная постройка, гараж и дровяной сарай.
Данных о жертвах и раненых нет.
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