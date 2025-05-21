РФ сбросила авиабомбу на жилой дом в Купянск-Узловом, есть погибший – фото
Последствия российского удара (Фото: ГСЧС)

Россия ударила управляемой авиабомбой по жилому дому в поселке Купянск-Узловой Харьковской области. Один человек погиб. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

В результате удара КАБом разрушен подъезд трехэтажного жилого дома. По предварительным данным, один человек погиб, еще четверо пострадали.

Также российские войска ударили по Купянску из  реактивных систем залпового огня. В результате обстрела горели жилой дом, хозяйственная постройка, гараж и дровяной сарай.

Данных о жертвах и раненых нет.

РФ сбросила авиабомбу на жилой дом в Купянск-Узловом, есть погибший – фото
РФ сбросила авиабомбу на жилой дом в Купянск-Узловом, есть погибший – фото
РФ сбросила авиабомбу на жилой дом в Купянск-Узловом, есть погибший – фото
РФ сбросила авиабомбу на жилой дом в Купянск-Узловом, есть погибший – фото
  • Вечером 2 мая Харьков оказался под массированной дроновой атакой российских оккупантов – более 40 потерпевших.
  • В ночь на 6 мая российские оккупационные войска атаковали Харьков ударными беспилотниками: зафиксировано 20 попаданий, известно о четырех пострадавших.
  • В результате массированной атаки российских беспилотников на Харьков утром 6 мая произошел пожар на крупнейшем в городе рынке – "Барабашово".
Харьковкупянскавиабомбакаб