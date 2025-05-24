Россия ударила по Киеву баллистикой и дронами: возникли пожары, есть пострадавшие – фото

Последствия атаки (Фото: ГСЧС)

В ночь на субботу, 24 мая, россияне нанесли по Киеву комбинированный удар, применив баллистические ракеты и ударные беспилотники. Об этом сообщили Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, мэр Киева Виталий Кличко и Киевская городская военная администрация.

Кличко сообщил о падении обломков и возгораниях в Святошинском и Соломенском районах. Также обломки сбитых целей упали в Днепровском, Оболонском и Шевченковском районах города.

По его словам, известно о восьми пострадавших. Двое из них госпитализированы из Днепровского района. Еще шесть получили помощь медиков на месте – в Святошинском районе.

Впоследствии Кличко заявил, что зафиксировано падение обломков на торговый центр и здание в Оболонском районе.

В то же время глава КГВА Тимур Ткаченко подтвердил, что обломки упали в Шевченковском, Святошинском, Оболонском, Соломенском и Днепровском районах.

В результате атаки в Днепровском районе двое пострадавших, а в Соломенском районе – четверо (острая реакция на стресс, без госпитализации).

Он заявил о пожарах в Оболонском, Святошинском и Днепровском районах.

По данным ГСЧС, в Соломенском районе пожар возник в квартирах на уровне четвертого и пятого этажей в жилой пятиэтажке. В настоящее время возгорание ликвидировано. Сотрудники ГСЧС спасли мужчину, который с предварительным диагнозом отравление продуктами горения передан медикам.

В Оболонском районе произошел пожар на балконах в девятиэтажке на уровне третьего, четвертого, пятого и шестого этажей. Троих людей спасатели вывели на свежий воздух, еще четверо обратились за медицинской помощью с предварительным диагнозом острая реакция на стресс. Пожар ликвидирован.

В Святошинском районе в одноэтажном здании, где хранились лакокрасочные материалы, из-за российской атаки произошел пожар.

Информация о возможных пострадавших уточняется, добавили в ГСЧС.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС