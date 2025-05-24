Росія вдарила по Києву балістикою та дронами: виникли пожежі, є постраждалі – фото

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про вісім постраждалих

Наслідки атаки (Фото: ДСНС)

У ніч проти суботи, 24 травня, росіяни завдали по Києву комбінованого удару, застосувавши балістичні ракети та ударні безпілотники. Про це повідомили Державна служба України з надзвичайних ситуацій, мер Києва Віталій Кличко та Київська міська військова адміністрація.

Кличко повідомив про падіння уламків і займання у Святошинському та Солом'янському районах. Також уламки збитих цілей впали в Дніпровському, Оболонському й Шевченківському районах міста.

За його словами, відомо про вісім постраждалих. Двох із них ушпиталили з Дніпровського району. Ще шестеро отримали допомогу медиків на місці – у Святошинському районі.

Згодом Кличко заявив, що зафіксовано падіння уламків на торговий центр і будинок в Оболонському районі.

Водночас глава КМВА Тимур Ткаченко підтвердив, що уламки впали в Шевченківському, Святошинському, Оболонському, Соломʼянському та Дніпровському районах.

Внаслідок атаки у Дніпровському районі двоє постраждалих, а у Соломʼянському районі – четверо (гостра реакція на стрес, без госпіталізації).

Він заявив про пожежі в Оболонському, Святошинському та Дніпровському районах.

За даними ДСНС, у Солом'янському районі пожежа виникла у квартирах на рівні четвертого та п'ятого поверхів у житловій п'ятиповерхівці. Наразі загоряння ліквідовано. Співробітники ДСНС врятували чоловіка, якого з попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння передано медикам.

У Оболонському районі сталася пожежа на балконах у дев'ятиповерхівці на рівні третього, четвертого, п’ятого й шостого поверхів. Трьох людей рятувальники вивели на свіже повітря, ще четверо звернулись по медичну допомогу з попереднім діагнозом гостра реакція на стрес. Пожежу ліквідовано.

У Святошинському районі в одноповерховій будівлі зі зберігання лакофарбових матеріалів через російську атаку сталася пожежа.

Інформація щодо можливих постраждалих уточнюється, додали в ДСНС.

ДОПОВНЕНО О 08:45. Ткаченко назвав нічну атаку однією з наймасованіших. Він повідомив про наслідки станом на 08:00 у кожному районі столиці.

У Голосіївському районі уламки збитого дрона впали на кількох локаціях. Постраждала одна людина, пошкоджено п’ять автівок.

У Святошинському районі постраждала нежитлова інфраструктура в кількох локаціях. Пожежу локалізовано, зараз триває ліквідація окремих осередків. Інформація про постраждалих не надходила.

У Соломʼянському районі внаслідок атаки зафіксована пожежа у багатоповерхівці. Сім осіб постраждали, одну – врятовано. Розгорнуто штаб за адресою: вулиця Віталія Скакуна, 14.

У Шевченківському районі зафіксована пожежа в нежитловій забудові. Станом на ранок займання локалізоване.

У Дніпровському районі уламки ворожих цілей пошкодили квартиру на третьому поверсі багатоповерхівки. Відомо про двох постраждалих.

У Оболонському районі щонайменше чотири локації з пошкодженнями. Уламки збитої цілі впали на відкритій території в кількох місцях. Також постраждав торговельний центр, але без пожежі.

Найсильніше в Оболонському районі постраждала багатоповерхівка. Дрон пошкодив низку квартир з третього до шостого поверху. Відомо про пʼятьох постраждалих. Пожежу ліквідовано. Тут зараз одна з головних точок оперативної ліквідації наслідків. Багато вибитих вікон. Розгорнуто оперативний штаб за адресою: Оболонський проспект, 32Б.

ДОПОВНЕНО О 09:30. Національна поліція повідомила, що постраждали 15 людей. Через російську атаку пошкоджено житлові будинки у Дніпровському, Соломʼянському та Оболонському районах, а також ТРЦ, навчальний заклад, вісім автомобілів та приміщення котельні.

У Соломʼянському районі уламки БпЛА влучили у квартиру на пʼятому поверсі й відбулось займання. Постраждало семеро людей від 35 до 63 років.

У Дніпровському районі постраждало подружжя, чоловік та жінка 40 та 41 років, яким у квартиру на пʼятому поверсі залетів уламок.

В Оболонському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджена дев’ятиповерхівка. По допомогу звернулися пʼятеро людей.

Також поранення отримала одна людина в Голосіївському районі.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС