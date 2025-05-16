Київ атакували російські безпілотники, виникла пожежа

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У ніч проти 16 травня Росія атакувала Київ та область безпілотниками. Станом на ранок було відомо про займання в одному районі столиці, інформації про постраждалих немає.

Атака тривала з 04:00. Про вибухи у Києві повідомив мер Віталій Кличко близько 06:40.

"Вибухи в столиці. Працюють сили ППО по ворожих БпЛА", – написав він.

За даними Київської міської військової адміністрації, внаслідок атаки сталося займання в нежитловій зоні Святошинського району.

Також повідомлялося про падіння уламків на дорогу.

Інформації про постраждалих станом на 07:00 не надходило.