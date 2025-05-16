Київ атакували російські безпілотники, виникла пожежа
У ніч проти 16 травня Росія атакувала Київ та область безпілотниками. Станом на ранок було відомо про займання в одному районі столиці, інформації про постраждалих немає.
Атака тривала з 04:00. Про вибухи у Києві повідомив мер Віталій Кличко близько 06:40.
"Вибухи в столиці. Працюють сили ППО по ворожих БпЛА", – написав він.
За даними Київської міської військової адміністрації, внаслідок атаки сталося займання в нежитловій зоні Святошинського району.
Також повідомлялося про падіння уламків на дорогу.
Інформації про постраждалих станом на 07:00 не надходило.
- У ніч проти 13 травня противник атакував Україну 10 ударними БпЛА типу "шахед" і безпілотниками-імітаторами різних типів. Усі безпілотники збиті.
- У ніч проти 14 травня Росія атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер"-М/KN-23, 145 безпілотниками.
- У ніч проти 15 травня і зранку Росія вчергове атакувала Україну безпілотниками, зокрема були масовані удари по Сумській області. Також були вибухи у Луцьку і на Івано-Франківщині.