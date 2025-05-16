Киев атаковали российские беспилотники, возник пожар
В ночь на 16 мая Россия атаковала Киев и область беспилотниками. По состоянию на утро было известно о возгорании в одном районе столицы, информации о пострадавших нет.
Атака продолжалась с 04:00. О взрывах в Киеве сообщил мэр Виталий Кличко около 06:40.
"Взрывы в столице. Работают силы ПВО по враждебным БпЛА", – написал он.
По данным Киевской городской военной администрации, в результате атаки произошло возгорание в нежилой зоне Святошинского района.
Также сообщалось о падении обломков на дорогу.
Информации о пострадавших по состоянию на 7 часов не поступало.
- В ночь на 13 мая противник атаковал Украину 10 ударными БпЛА типа "шахед" и беспилотниками-имитаторами разных типов.
- В ночь на 14 мая Россия атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер"-М/KN-23, 145 беспилотниками.
- В ночь на 15 мая и утром Россия в очередной раз атаковала Украину беспилотниками, в том числе, были массированные удары по Сумской области. Также были взрывы в Луцке и Ивано-Франковской области.