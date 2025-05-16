Киев атаковали российские беспилотники, возник пожар

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В ночь на 16 мая Россия атаковала Киев и область беспилотниками. По состоянию на утро было известно о возгорании в одном районе столицы, информации о пострадавших нет.

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Атака продолжалась с 04:00. О взрывах в Киеве сообщил мэр Виталий Кличко около 06:40.

"Взрывы в столице. Работают силы ПВО по враждебным БпЛА", – написал он.

По данным Киевской городской военной администрации, в результате атаки произошло возгорание в нежилой зоне Святошинского района.

Также сообщалось о падении обломков на дорогу.

Информации о пострадавших по состоянию на 7 часов не поступало.