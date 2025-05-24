Ракетный удар по Одесскому порту 23 мая: количество погибших выросло до трех

Последствия атаки (Фото: Telegram-канал Алексея Кулебы)

В Одессе выросло количество погибших в результате удара баллистическими ракетами по портовой инфраструктуре. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

От полученных ранений в больнице скончался 41-летний мужчина. Таким образом, количество погибших из-за российской атаки увеличилось до трех.

Днем в пятницу, 23 мая, россияне ударили двумя баллистическими ракетами по портовой инфраструктуре в Одессе. Накануне сообщалось о двух погибших мужчинах.