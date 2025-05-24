Ракетный удар по Одесскому порту 23 мая: количество погибших выросло до трех
В Одессе выросло количество погибших в результате удара баллистическими ракетами по портовой инфраструктуре. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
От полученных ранений в больнице скончался 41-летний мужчина. Таким образом, количество погибших из-за российской атаки увеличилось до трех.
Днем в пятницу, 23 мая, россияне ударили двумя баллистическими ракетами по портовой инфраструктуре в Одессе. Накануне сообщалось о двух погибших мужчинах.
- В ночь на 24 мая Россия запустила по Украине 14 баллистических ракет и 250 дронов. Силы ПВО обезвредили 251 воздушную цель.
- Основное направление вражеской атаки – Киев. В столице пострадали 15 человек, есть повреждения домов и другой инфраструктуры.