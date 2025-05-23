Россияне ударили ракетами по Чугуеву и порту в Одессе: есть погибшие и раненые

Последствия атаки (Фото: Telegram-канал Алексея Кулебы)

Днем в пятницу, 23 мая, россияне нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре в Одессе, убив и ранив людей. Об этом сообщили глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер и вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил о ракетном ударе по городу Чугуев.

Кипер заявил, что оккупанты били по Одессе двумя баллистическими ракетами. В результате российской атаки погиб работник порта.

Еще восемь человек получили ранения, из них четыре в тяжелом состоянии, двое в состоянии средней степени тяжести и еще двое получили незначительные ранения.

Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь и борются за жизнь и здоровье каждого, отметил глава ОВА.

Кулеба уточнил, что из-за атаки повреждено машинное отделение, выбиты окна и двери в административных зданиях, уничтожены транспортные средства и техника.

"Россия снова ударила по мирному, стратегически важному объекту, который имеет значение для продовольственной безопасности мира. Всего за время большой войны РФ повредила и уничтожила почти 400 объектов портовой инфраструктуры, более 30 судов. Пострадали 106 гражданских лиц", — напомнил чиновник.

По информации Синегубова, в Харьковской области оккупанты нанесли по Чугуеву ракетный удар. По состоянию на 16:23 известно об одной погибшей женщине.

Экстренные службы выехали для обследования места обстрела.

ОБНОВЛЕНО В 16:51. Синегубов сообщил, что в результате атаки ранения получили двое мужчин. Медики оказывают раненым всю необходимую помощь.

В ночь на 1 мая оккупанты направили в Одессу десятки БпЛА. Жертвами атаки стали два человека. Еще 15 – получили ранения. Повреждены многоэтажки, частные дома, школа и машины.

Вечером 5 мая захватчики атаковали Одесскую область ударными беспилотниками, в результате чего погиб человек.