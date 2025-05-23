Росіяни вдарили ракетами по Чугуєву та порту в Одесі: є загиблі й поранені

Наслідки атаки (Фото: Telegram-канал Олексія Кулеби)

Удень у п’ятницю, 23 травня, росіяни завдали ракетного удару по портовій інфраструктурі в Одесі, вбивши та поранивши людей. Про це повідомили глава Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер і віцепрем'єр-міністр із відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив про ракетний удар по місту Чугуїв.

Кіпер заявив, що окупанти били по Одесі двома балістичними ракетами. У результаті російської атаки загинув працівник порту.

Ще вісім людей отримали поранення, з них четверо у важкому стані, двоє у стані середнього ступеня важкості та ще двоє отримали незначні поранення.

Лікарі надають постраждалим всю необхідну допомогу й борються за життя та здоров’я кожного, зазначив глава ОВА.

Кулеба уточнив, що через атаку пошкоджено машинне відділення, вибито вікна і двері в адміністративних будівлях, знищено транспортні засоби й техніку.

"Росія знову вдарила по мирному, стратегічно важливому об’єкту, що має значення для продовольчої безпеки світу. Загалом за час великої війни РФ пошкодила та знищило майже 400 обʼєктів портової інфраструктури, понад 30 суден. Постраждало 106 цивільних осіб", – нагадав урядовець.

За інформацією Синєгубова, у Харківській області окупанти завдали по Чугуєву ракетного удару. Станом на 16:23 відомо про одну загиблу жінку.

Екстрені служби виїхали для обстеження місця обстрілу.

ОНОВЛЕНО О 16:51. Синєгубов повідомив, що у результаті атаки поранення отримали двоє чоловіків. Медики надають пораненим усю необхідну допомогу.

У ніч проти 1 травня окупанти спрямували на Одесу десятки БпЛА. Жертвами атаки стали двоє людей. Ще 15 – дістали поранення. Пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, школу й автівки.

Увечері 5 травня загарбники атакували Одеську область ударними безпілотниками, унаслідок чого загинула людина.