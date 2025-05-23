Росіяни атакували Україну балістикою та 175 дронами: сили ППО знешкодили 150 безпілотників

Відомо про наслідки на землі у дев'яти областях України

Робота ППО (Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського)

У ніч проти 23 травня росіяни атакували Україну балістичною ракетою та 175 безпілотниками різних типів, більшість із яких було знешкоджено. Про це повідомило командування Повітряних сил Збройних Сил України.

З 22:30 22 травня росіяни запустили по Україні ракету "Іскандер-М" із Ростовської області Росії та 175 безпілотників із напрямків: Міллерово, Курськ та Приморсько-Ахтарськ.

Станом на 13:00 протиповітряною обороною знешкоджено 150 ворожих БпЛА на сході, заході, півночі, півдні та в центрі країни. 91 – збито вогневими засобами ураження, 59 – локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумська, Дніпропетровська, Донецька, Харківська, Київська, Житомирська, Одеська, Чернівецька та Івано-Франківська області.

У Івано-Франківській області відомо про пошкодження будівель і транспортних засобів Коломийського району.

У Чернівецькій області через атаку РФ пошкоджено залізницю, а в Полтавській області – сотні абонентів залишилися без світла.

Дніпропетровська обласна військова адміністрація повідомила, що внаслідок атаки БпЛА у Самарівському районі зайнялася будівля, що не експлуатувалася. Минулося без постраждалих.

Глава Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що вранці окупанти атакували Одеський район ударними безпілотниками. Відомо про двох постраждалих і пошкодження приватного будинку в передмісті Одеси.