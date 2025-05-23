Росіяни атакували Україну балістикою та 175 дронами: сили ППО знешкодили 150 безпілотників
У ніч проти 23 травня росіяни атакували Україну балістичною ракетою та 175 безпілотниками різних типів, більшість із яких було знешкоджено. Про це повідомило командування Повітряних сил Збройних Сил України.
З 22:30 22 травня росіяни запустили по Україні ракету "Іскандер-М" із Ростовської області Росії та 175 безпілотників із напрямків: Міллерово, Курськ та Приморсько-Ахтарськ.
Станом на 13:00 протиповітряною обороною знешкоджено 150 ворожих БпЛА на сході, заході, півночі, півдні та в центрі країни. 91 – збито вогневими засобами ураження, 59 – локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумська, Дніпропетровська, Донецька, Харківська, Київська, Житомирська, Одеська, Чернівецька та Івано-Франківська області.
У Івано-Франківській області відомо про пошкодження будівель і транспортних засобів Коломийського району.
У Чернівецькій області через атаку РФ пошкоджено залізницю, а в Полтавській області – сотні абонентів залишилися без світла.
Дніпропетровська обласна військова адміністрація повідомила, що внаслідок атаки БпЛА у Самарівському районі зайнялася будівля, що не експлуатувалася. Минулося без постраждалих.
Глава Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що вранці окупанти атакували Одеський район ударними безпілотниками. Відомо про двох постраждалих і пошкодження приватного будинку в передмісті Одеси.
- У ніч проти 20 травня російські окупаційні війська атакували Україну понад сотнею безпілотників, протиповітряній обороні не вдалося знешкодити тільки 15 з них.
- 21 травня росіяни атакували Україну 76 БпЛА, протиповітряна оборона знешкодила 63 дрони.
- У ніч проти 22 травня росіяни атакували українські регіони балістичною ракетою та 128 БпЛА.