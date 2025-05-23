Россия атаковала Украину баллистикой и 175 дронами: силы ПВО обезвредили 150 беспилотников

Известно о последствиях на земле в девяти областях Украины

Работа ПВО (Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского)

В ночь на 23 мая россияне атаковали Украину баллистической ракетой и 175 беспилотниками разных типов, большинство из которых были обезврежены. Об этом сообщило командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

С 22:30 22 мая россияне запустили по Украине ракету "Искандер-М" из Ростовской области России и 175 беспилотников с направлений: Миллерово, Курск и Приморско-Ахтарск.

По состоянию на 13:00 противовоздушной обороной обезврежено 150 вражеских БпЛА на востоке, северо-западе, юге и в центре страны. 91 – сбит огневыми средствами поражения, 59 – локационно потеряны (без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадали Сумская, Днепропетровская, Донецкая, Харьковская, Киевская, Житомирская, Одесская, Черновицкая и Ивано-Франковская области.

В Ивано-Франковской области известно о повреждениях зданий и транспортных средств Коломыйского района.

В Черновицкой области из-за атаки РФ повреждена железная дорога, а в Полтавской области – сотни абонентов остались без света.

Днепропетровская областная военная администрация сообщила, что в результате атаки БпЛА в Самаровском районе загорелось здание, которое не эксплуатировалось. Обошлось без пострадавших.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер заявил, что утром оккупанты атаковали Одесский район ударными беспилотниками. Известно о двух пострадавших и повреждении частного дома в пригороде Одессы.