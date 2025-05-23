Россия атаковала Украину баллистикой и 175 дронами: силы ПВО обезвредили 150 беспилотников
В ночь на 23 мая россияне атаковали Украину баллистической ракетой и 175 беспилотниками разных типов, большинство из которых были обезврежены. Об этом сообщило командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.
С 22:30 22 мая россияне запустили по Украине ракету "Искандер-М" из Ростовской области России и 175 беспилотников с направлений: Миллерово, Курск и Приморско-Ахтарск.
По состоянию на 13:00 противовоздушной обороной обезврежено 150 вражеских БпЛА на востоке, северо-западе, юге и в центре страны. 91 – сбит огневыми средствами поражения, 59 – локационно потеряны (без негативных последствий).
В результате вражеской атаки пострадали Сумская, Днепропетровская, Донецкая, Харьковская, Киевская, Житомирская, Одесская, Черновицкая и Ивано-Франковская области.
В Ивано-Франковской области известно о повреждениях зданий и транспортных средств Коломыйского района.
В Черновицкой области из-за атаки РФ повреждена железная дорога, а в Полтавской области – сотни абонентов остались без света.
Днепропетровская областная военная администрация сообщила, что в результате атаки БпЛА в Самаровском районе загорелось здание, которое не эксплуатировалось. Обошлось без пострадавших.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер заявил, что утром оккупанты атаковали Одесский район ударными беспилотниками. Известно о двух пострадавших и повреждении частного дома в пригороде Одессы.
- В ночь на 20 мая российские оккупационные войска атаковали Украину более сотней беспилотников, противовоздушной обороне не удалось обезвредить только 15 из них.
- 21 мая россияне атаковали Украину 76 БпЛА, противовоздушная оборона обезвредила 63 дрона.
- В ночь на 22 мая россияне атаковали украинские регионы баллистической ракетой и 128 БпЛА.