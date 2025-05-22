Россия атаковала Украину баллистикой и 128 БпЛА: есть последствия в четырех областях

Работа ПВО (Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского)

В ночь на 22 мая россияне атаковали украинские регионы баллистической ракетой и почти 130 беспилотниками, есть последствия в четырех областях. Об этом сообщило командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

С 00:30 22 мая оккупанты запустили баллистическую ракету "Искандер-М" из района Таганрога в Ростовской области России и 128 дронов с направлений Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск в РФ и Чауды во временно оккупированном Крыму.

По состоянию на 11:00 противовоздушной обороной обезврежено 112 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и центре страны. 74 – сбиты огневыми средствами поражения, 38 – локационно потеряны (без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадали Днепропетровская, Донецкая, Харьковская и Николаевская области.

По Харькову оккупанты ударили ракетой. Известно о двух пострадавших, у них острая реакция на стресс.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что с 02:15 россияне атаковали пригород и областной центр дронами. По состоянию на утро информации о пострадавших не поступало, повреждения не зафиксированы. На территории региона силами ПВО было уничтожено 18 БпЛА.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил, что из-за массированной атаки БпЛА в Павлограде повреждено промышленное предприятие. Возникло несколько пожаров. Люди не пострадали. Над областью было уничтожено 11 дронов.

Национальная полиция сообщила, что в Донецкой области оккупанты направили дрон на Бересток Ильиновской общины – ранили троих жителей, повредили 12 частных домов, магазин, дом культуры.