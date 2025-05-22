Россия нанесла ракетный удар по Харькову: повреждены дома, есть двое пострадавших
В ночь на 22 мая российские войска нанесли ракетный удар по Холодногорскому району Харькова, в результате чего есть двое пострадавших. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
Около 01:30 мэр Терехов написал, что в Харькове раздался взрыв.
Сначала он сообщил, что в Холодногорском районе в результате удара ракеты поврежден частный дом и предварительно есть один пострадавший.
Впоследствии городской голова уточнил, что в результате ракетного удара России по Харькову повреждены восемь частных домов.
"У двух человек – острая реакция на стресс, медицинская помощь оказывается", – сообщил Терехов.
Какой тип ракеты Россия использовала для удара, пока неизвестно.
- В ночь на 6 мая российские оккупационные войска атаковали Харьков ударными беспилотниками: зафиксировано 20 попаданий, было известно о четырех пострадавших.
- В ночь на 19 мая российские оккупанты атаковали Украину 112 ударными беспилотниками типа Shahed и дронами-имитаторами разных типов. ПВО обезвредило 76.
- В ночь на 21 мая российские войска атаковали Украину 76 БпЛА, противовоздушная оборона обезвредила 63 "шахеда". В Сумах в результате атак БПЛА в городе частично исчез свет.