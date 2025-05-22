Россия нанесла ракетный удар по Харькову: повреждены дома, есть двое пострадавших

В результате обстрела пострадали два человека, у них острая реакция на стресс

Иллюстративное фото (Фото: ГСЧС)

В ночь на 22 мая российские войска нанесли ракетный удар по Холодногорскому району Харькова, в результате чего есть двое пострадавших. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

Около 01:30 мэр Терехов написал, что в Харькове раздался взрыв.

Сначала он сообщил, что в Холодногорском районе в результате удара ракеты поврежден частный дом и предварительно есть один пострадавший.

Впоследствии городской голова уточнил, что в результате ракетного удара России по Харькову повреждены восемь частных домов.

"У двух человек – острая реакция на стресс, медицинская помощь оказывается", – сообщил Терехов.

Какой тип ракеты Россия использовала для удара, пока неизвестно.