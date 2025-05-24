Из-за атаки РФ в Киеве повреждены дома, школы, поликлиника и другие гражданские объекты

Последствия российской атаки по Киеву 24 мая 2025 года (Фото: SERGEY DOLZHENKO / EPA)

Из-за ночной комбинированной атаки РФ по Киеву повреждены девять жилых домов, две школы, поликлиника и другие гражданские объекты. Об этом рассказал руководитель военной администрации столицы Тимур Ткаченко.

"По состоянию на данный момент повреждения разной степени зафиксированы в девяти жилых домах. Очень много выбитых окон. Также повреждены 26 автомобилей в трех районах. Кроме этого, в Соломенском районе повреждена линия электропередачи", – написал он.

По его словам, в Днепровском, Оболонском районах пострадали две школы, в Подольском повреждены помещения поликлиники, в Соломенском – отделение Укрпошти и котельная.

Чиновник добавил, что сейчас известно о 14 пострадавших из-за российских обстрелов: "Это меньше, чем те данные, которые мы получали раньше. Но ситуация остается динамичной". Ранее сообщалось о 15 пострадавших.

Также, отметил Ткаченко, власти получают новые сообщения о найденных обломках сбитых российских ракет и беспилотников. Чиновник призвал безотлагательно звонить по номеру 101, если вы увидели элементы, которые могут быть частями оружия оккупантов.

"На местах повреждений активно продолжаются работы по очистке территории от строительного мусора и стекла. Сейчас безотлагательно затягиваем выбитые окна. Люди обращаются на месте и в штабах по оформлению помощи. Киевляне помогают друг другу", – подытожил начальник КМВА.

Фото: Telegram Тимура Ткаченко

Фото: Telegram Тимура Ткаченко

Фото: Telegram Тимура Ткаченко

В ночь на 24 мая Россия массированно атаковала Украину баллистическими ракетами и беспилотниками, силы противовоздушной обороны обезвредили более 250 воздушных целей. В военной администрации Киева назвали атаку по столице одной из самых массированных.

Глава МИД Сибига заявил, что массированная российская атака на Киев в ночь на 24 мая – это ответ России на международные усилия по достижению мира.