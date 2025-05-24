Зеленский о последних российских обстрелах: Нужна жесткая реакция США, Европы и мира

Президент отметил, что каждый день "дает поводы для новых санкций против России"

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

После последних российских ударов по Украине президент Владимир Зеленский заявил, что необходима "жесткая реакция" Соединенных Штатов, Европы и мира. Об этом глава государства рассказал в вечернем обращении.

"В течение дня продолжались работы в Киеве после российского удара. К сожалению, люди пострадали, были повреждены дома, торговый центр. Россия каждый день наполняет горем и убийствами – просто затягивает войну. Вчера – жестокий удар по Одесской области. Ежедневно – по Сумской области, по Харьковской, другим нашим регионам. На все это нужна реакция – жесткая реакция США, реакция Европы, реакция всех в мире, кто хочет завершения войны", – рассказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что диктатор Владимир Путин уже не раз отказывался от прекращения огня: "Это ничего ему не дает, кроме того, что каждый день он забирает жизни".

Глава государства отметил, что каждый день "дает поводы для новых санкций против России" и доказывает, что без давления на Москву война будет продолжаться.

"Украина готова к любой форме дипломатии, которая даст результат. Мы готовы ко всем шагам, которые смогут обеспечить реальную безопасность. Именно Россия ни к чему не готова. Следующая неделя должна быть временем активности ради нового давления на Россию, то есть ради мира", – подытожил президент.