Украина очень хочет завершить войну в этом году – Сибига

Глава МИД заявил, что Украина готова говорить в любом формате о мерах, которые помогут завершить эту войну

Андрей Сибига (Фото: ЕРА/MYKOLA TYS)

Украина стремится завершить войну в 2025 году и готова к обсуждению любых мер, которые помогут ей в этом. Об этом в интервью французской газете Libération заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.

"Мы готовы говорить в любом формате по поводу мер, которые помогут завершить эту войну. Мы очень хотим ее завершить в этом году. Именно поэтому так важно продолжать давление на Россию, с нашими союзниками как в Европе, так и со стороны США", – сказал он.

Украина по-прежнему настаивает на 30-дневном перемирии, которое предложила администрация президента США Дональда Трампа. В то же время во время переговоров в Стамбуле 16 мая россияне несколько раз заявляли, что для них "категорически неприемлемо" безусловное прекращение огня.

Кроме того, по словам первого заместителя министра иностранных дел Сергея Кислицы, в Стамбуле россияне требовали от Украины уступить четыре области и угрожали оккупировать больше, если Киев не согласится на это.