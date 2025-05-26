Україна дуже хоче завершити війну цього року – Сибіга

Глава МЗС заявив, що Україна готова говорити у будь-якому форматі щодо заходів, які допоможуть завершити цю війну

Андрій Сибіга (Фото: ЕРА/MYKOLA TYS)

Україна прагне завершити війну у 2025 році й готова до обговорення будь-яких заходів, які допоможуть їй у цьому. Про це в інтерв'ю французькій газеті Libération заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Ми готові говорити у будь-якому форматі щодо заходів, які допоможуть завершити цю війну. Ми дуже хочемо її завершити цього року. Саме тому так важливо продовжувати тиск на Росію, з нашими союзниками як в Європі, так і з боку США", – сказав він.

Україна і далі наполягає на 30-денному перемир'ї, яке запропонувала адміністрація президента США Дональда Трампа. Водночас під час переговорів у Стамбулі 16 травня росіяни декілька разів заявляли, що для них є "категорично неприйнятним" безумовне припинення вогню.

Крім того, за словами першого заступника міністра закордонних справ Сергія Кислиці, у Стамбулі росіяни вимагали від України поступитися чотирма областями й погрожували окупувати більше, якщо Київ не погодиться на це.