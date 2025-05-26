Трамп здивований атаками Росії. Каже, що Путін "зовсім збожеволів"

Президент США, говорячи про диктатора РФ, каже, що не розуміє, "що сталося із цим хлопцем"

Дональд Трамп (Фото: CHRIS KLEPONIS / EPA)

Президент США Дональд Трамп відреагував на масовану російську атаку дронами і ракетами у ніч проти 25 травня, заявивши, що диктатор РФ Володимир Путін "зовсім збожеволів". Про це він сказав у коментарі CNN у Нью-Джерсі дорогою назад до Вашингтона і потім також написав пост у Truth Social.

Трамп заявив, що він "дуже здивований" повітряною атакою і йому це "не подобається".

"Я не знаю, що, чорт забирай, сталося з Путіним. Я знаю його давно. Ми завжди ладнали. Але він запускає ракети в міста і вбиває людей, і мені це не подобається. Мені не подобається те, що робить Путін. Він убиває людей. І з цим хлопцем щось сталося, і мені це не подобається ", – сказав він.

Згодом у своїй соцмережі Трамп написав, що в нього "завжди були дуже добрі стосунки" із Путіним, "але з ним щось сталося".

"Він зовсім ЗБОЖЕВОЛІВ! Він без потреби вбиває купу людей, і я говорю не лише про солдатів. Ракети та безпілотники запускають по містах України без жодної причини. Я завжди казав, що він хоче ВСЮ Україну, а не лише її частину, і, можливо, це виявиться правдою, але якщо він це зробить, це призведе до падіння Росії!" – заявив Трамп.

Водночас президент США вкотре розкритикував і президента Володимира Зеленського, заявивши, що той "не робить своїй країні жодної послуги" і нібито ускладнює ситуацію своєю риторикою щодо держави-агресорки.

"Мені це не подобається, і це краще припинити. Це війна, яка ніколи б не почалася, якби я був президентом. Це війна Зеленського, Путіна та Байдена, а не "Трампа". Я лише допомагаю загасити великі та потворні пожежі, які були розпочаті через грубу некомпетентність і ненависть", – заявив Трамп.

У ніч проти 25 травня через масовану російську атаку по Україні загинули 13 людей, зокрема троє дітей. Всього в Україні постраждали понад 60 людей. Під ударом опинилися 13 регіонів: Київ, Київська, Житомирська, Хмельницька, Тернопільська, Дніпропетровська, Миколаївська, Одеська, Харківська, Чернігівська, Черкаська, Сумська, Полтавська області.

Росія здійснила комбінований удар по Україні, використавши 298 безпілотників і 69 ракет. Силам ППО вдалося збити 45 крилатих ракет і знешкодити 266 БпЛА.