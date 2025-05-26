Трамп удивлен атаками России. Говорит, что Путин "совсем сошел с ума"

Президент США, говоря о диктаторе РФ, сказал, что не понимает, "что произошло с этим парнем"

Дональд Трамп (Фото: CHRIS KLEPONIS / EPA)

Президент США Дональд Трамп отреагировал на массированную российскую атаку дронами и ракетами в ночь на 25 мая, заявив, что диктатор РФ Владимир Путин "совсем сошел с ума". Об этом он сказал в комментарии CNN в Нью-Джерси на обратном пути в Вашингтон и затем также написал пост в Truth Social.

Трамп заявил, что он "очень удивлен" воздушной атакой и ему это "не нравится".

"Я не знаю, что, черт возьми, произошло с Путиным. Я знаю его давно. Мы всегда ладили. Но он запускает ракеты в города и убивает людей, и мне это не нравится. Мне не нравится то, что делает Путин. Он убивает людей. И с этим парнем что-то произошло, и мне это не нравится", – сказал он.

Впоследствии в своей соцсети Трамп написал, что у него "всегда были очень хорошие отношения" с Путиным, "но с ним что-то произошло".

"Он совсем С ума сошел! Он без надобности убивает кучу людей, и я говорю не только о солдатах. Ракеты и беспилотники запускают по городам Украины без всякой причины. Я всегда говорил, что он хочет ВСЮ Украину, а не только ее часть, и, возможно, это окажется правдой, но если он это сделает, это приведет к падению России!" – заявил Трамп.

В то же время президент США в очередной раз подверг критике и президента Владимира Зеленского, заявив, что тот "не оказывает своей стране никакой услуги" и якобы усложняет ситуацию своей риторикой в отношении государства-агрессора.

"Мне это не нравится, и это лучше прекратить. Это война, которая никогда бы не началась, если бы я был президентом. Это война Зеленского, Путина и Байдена, а не "Трампа". Я лишь помогаю потушить большие и безобразные пожары, которые были начаты из-за грубой некомпетентности и ненависти", – заявил он.

В ночь на 25 мая из-за массированной российской атаки по Украине погибли 13 человек, в том числе трое детей. Всего в Украине пострадали более 60 человек. Под ударом оказались 13 регионов: Киев, Киевская, Житомирская, Хмельницкая, Тернопольская, Днепропетровская, Николаевская, Одесская, Харьковская, Черниговская, Черкасская, Сумская, Полтавская области.

Россия нанесла комбинированный удар по Украине, использовав 298 беспилотников и 69 ракет. Силам ПВО удалось сбить 45 крылатых ракет и обезвредить 266 БпЛА.