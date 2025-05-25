Россия выпустила по Украине 367 ракет и беспилотников, обезврежено 311
В ночь на 25 мая Россия нанесла комбинированный удар по Украине с применением 367 средств воздушного нападения. Сбиты 45 крылатых ракет и обезврежены 266 БпЛА, сообщают Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.
Российская атака началась в 20:40 24 мая.
По предварительным данным на 09:00 противовоздушной обороной сбиты 45 крылатых ракет Х-101 и "Калибр", еще две ракеты Х-59/69 локационно потеряны.
Также в результате боевой работы обезврежено 266 вражеских БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов на востоке, севере, юге, западе и в центре страны.
139 из них сбиты огневыми средствами поражения, 127 локационно потеряны/подавлены радиоэлектронной борьбой.
Всего враг выпустил:
- девять баллистических ракет Искандер-М/KN-23 из Курской области РФ;
- 55 крылатых ракет воздушного и морского базирования Х-101 и "Калибр" из самолетов стратегической авиации Ту-95, ТУ-160 из Саратовской области РФ и акватории Черного моря;
- одну крылатую ракету Х-22 из самолета Ту-22М3 из воздушного пространства над акваторией Черного моря;
- четыре управляемых авиационных ракеты Х-59/69 из самолетов тактической авиации с северного направления;
- 298 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов с направлений российских городов Брянск, Миллерово, Курск, Орел и Приморско-Ахтарск.
В результате вражеской атаки пострадало большинство регионов Украины. Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 22 локациях, а также падение сбитых крылатых ракет и ударных БпЛА в 15 локациях.
- В ночь на 25 мая Россия осуществила массированную комбинированную атаку с использованием ракет различных типов и ударных беспилотников.
- Во время массированной комбинированной атаки в Николаеве российский ударный беспилотник попал в пятиэтажный жилой дом. Погиб один человек, пятеро получили ранения.
- По меньшей мере 12 человек погибли, из них трое детей. Десятки людей пострадали.