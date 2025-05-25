Россия выпустила по Украине 367 ракет и беспилотников, обезврежено 311

Последствия российской атаки в Киевской области (Фото: ГСЧС)

В ночь на 25 мая Россия нанесла комбинированный удар по Украине с применением 367 средств воздушного нападения. Сбиты 45 крылатых ракет и обезврежены 266 БпЛА, сообщают Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

Российская атака началась в 20:40 24 мая.

По предварительным данным на 09:00 противовоздушной обороной сбиты 45 крылатых ракет Х-101 и "Калибр", еще две ракеты Х-59/69 локационно потеряны.

Также в результате боевой работы обезврежено 266 вражеских БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов на востоке, севере, юге, западе и в центре страны.

139 из них сбиты огневыми средствами поражения, 127 локационно потеряны/подавлены радиоэлектронной борьбой.

Всего враг выпустил:

- девять баллистических ракет Искандер-М/KN-23 из Курской области РФ;

- 55 крылатых ракет воздушного и морского базирования Х-101 и "Калибр" из самолетов стратегической авиации Ту-95, ТУ-160 из Саратовской области РФ и акватории Черного моря;

- одну крылатую ракету Х-22 из самолета Ту-22М3 из воздушного пространства над акваторией Черного моря;

- четыре управляемых авиационных ракеты Х-59/69 из самолетов тактической авиации с северного направления;

- 298 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов с направлений российских городов Брянск, Миллерово, Курск, Орел и Приморско-Ахтарск.

В результате вражеской атаки пострадало большинство регионов Украины. Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 22 локациях, а также падение сбитых крылатых ракет и ударных БпЛА в 15 локациях.