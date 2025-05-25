В Николаеве БпЛА попал в многоэтажку, под завалами были люди – фото, видео

В результате атаки погиб мужчина, пять человек пострадали

Последствия удара БПЛА по Николаеву (Фото: ГСЧС)

В ночь на 25 мая во время массированной комбинированной атаки в Николаеве российский ударный беспилотник попал в пятиэтажный жилой дом. Погиб один человек, пятеро получили ранения.

Как сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате попадания были разрушены два верхних этажа дома, возник пожар.

По состоянию на 06.00 спасатели деблокировали тело погибшего 77-летнего мужчины.

Из-под завалов спасены две женщины, одна госпитализирована в тяжелом состоянии, с другой работают психологи.

Всего известно о пяти пострадавших, в их числе подросток.