В Николаеве БпЛА попал в многоэтажку, под завалами были люди – фото, видео
В ночь на 25 мая во время массированной комбинированной атаки в Николаеве российский ударный беспилотник попал в пятиэтажный жилой дом. Погиб один человек, пятеро получили ранения.
Как сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате попадания были разрушены два верхних этажа дома, возник пожар.
По состоянию на 06.00 спасатели деблокировали тело погибшего 77-летнего мужчины.
Из-под завалов спасены две женщины, одна госпитализирована в тяжелом состоянии, с другой работают психологи.
Всего известно о пяти пострадавших, в их числе подросток.
- В ночь на 24 мая Россия массированно атаковала Украину баллистическими ракетами и беспилотниками, силы противовоздушной обороны обезвредили более 250 воздушных целей. В военной администрации Киева назвали атаку по столице одной из самых массированных. Пострадали 14 человек, повреждена гражданская инфраструктура.
- Вечером 24 мая российские оккупанты атаковали Одессу беспилотниками.
- В ночь на 25 мая Россия совершила массированную комбинированную атаку с использованием ракет различных типов и ударных беспилотников. Погибли четыре человека, более 20 травмированы.