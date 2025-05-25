У Миколаєві БпЛА влучив у багатоповерхівку, під завалами були люди – фото, відео

Наслідки удару БпЛА по Миколаєву (Фото: ДСНС)

У ніч проти 25 травня під час масованої комбінованої атаки у Миколаєві російський ударний безпілотник влучив у п’ятиповерховий житловий будинок. Загинула одна людина, п'ятеро отримали поранення.

Як повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, внаслідок влучання зруйновано два верхніх поверхи будинку, виникла пожежа.

Станом на 06:00 рятувальники деблокували тіло загиблого 77-річного чоловіка.

З-під завалів врятовано двох жінок, одну госпіталізовано у важкому стані, з іншою працюють психологи.

Всього відомо про п'ятьох постраждалих, серед них підліток.

ОНОВЛЕНО О 07:55. За даними ДСНС, з-під завалів будинку рятувальники деблокували двадцятирічну дівчину, її спустили на ношах автодрабиною. Стан важкий, за її життя борються медики.