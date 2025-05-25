У Миколаєві БпЛА влучив у багатоповерхівку, під завалами були люди – фото, відео
У ніч проти 25 травня під час масованої комбінованої атаки у Миколаєві російський ударний безпілотник влучив у п’ятиповерховий житловий будинок. Загинула одна людина, п'ятеро отримали поранення.
Як повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, внаслідок влучання зруйновано два верхніх поверхи будинку, виникла пожежа.
Станом на 06:00 рятувальники деблокували тіло загиблого 77-річного чоловіка.
З-під завалів врятовано двох жінок, одну госпіталізовано у важкому стані, з іншою працюють психологи.
Всього відомо про п'ятьох постраждалих, серед них підліток.
ОНОВЛЕНО О 07:55. За даними ДСНС, з-під завалів будинку рятувальники деблокували двадцятирічну дівчину, її спустили на ношах автодрабиною. Стан важкий, за її життя борються медики.
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