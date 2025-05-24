Росіяни атакували Одесу безпілотниками – у місті було чути вибухи
Ввечері 24 травня російські окупанти атакували Одесу безпілотниками, повідомили у Повітряних силах ЗСУ. У місті було чути вибухи, передавав співрозмовник LIGA.net.
23:08. В Одеській області оголосили Повітряну тривогу. ЗСУ повідомили про рух російських безпілотників у напрямку міста з акваторії Чорного моря.
23:21. Повітряні сили повторно написали про рух БпЛА окупантів на Одесу.
Після цього у місті було чути звуки вибухів.
Станом на 23:26 військові також фіксують рух дронів РФ з півдня Сумщини – на Полтавщину, з центру Кіровоградщини – на захід і з півночі Чернігівщини – на південний захід.
ОНОВЛЕНО о 23:32. Відбій тривоги в Одеській області.
- Вдень у п’ятницю, 23 травня, росіяни вдарили двома балістичними ракетами по портовій інфраструктурі в Одесі. Загинули двоє чоловіків, сім осіб постражало.
- 24 травня від отриманих поранень у лікарні помер 41-річний чоловік. Кількість жертв російського удару по Одесі збільшилась до трьох.
- У ніч проти 24 травня Росія масовано атакувала Україну балістичними ракетами та безпілотниками, сили протиповітряної оборони знешкодили понад 250 повітряних цілей. У військовій адміністрації Києва назвали атаку по столиці однією з наймасованіших. Постраждали 14 осіб, пошкоджено цивільну інфраструктуру.