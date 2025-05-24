Росіяни атакували Одесу безпілотниками – у місті було чути вибухи

Дрони рухалися у бік обласного центру з акваторії Чорного моря

Ілюстративне фото: Pacific Press

Ввечері 24 травня російські окупанти атакували Одесу безпілотниками, повідомили у Повітряних силах ЗСУ. У місті було чути вибухи, передавав співрозмовник LIGA.net.

23:08. В Одеській області оголосили Повітряну тривогу. ЗСУ повідомили про рух російських безпілотників у напрямку міста з акваторії Чорного моря.

23:21. Повітряні сили повторно написали про рух БпЛА окупантів на Одесу.

Після цього у місті було чути звуки вибухів.

Станом на 23:26 військові також фіксують рух дронів РФ з півдня Сумщини – на Полтавщину, з центру Кіровоградщини – на захід і з півночі Чернігівщини – на південний захід.

ОНОВЛЕНО о 23:32. Відбій тривоги в Одеській області.