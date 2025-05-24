Россияне атаковали Одессу беспилотниками – в городе были слышны взрывы
Вечером 24 мая российские оккупанты атаковали Одессу беспилотниками, сообщили в Воздушных силах ВСУ. В городе были слышны взрывы, передавал собеседник LIGA.net.
23:08. В Одесской области была объявлена Воздушная тревога. ВСУ сообщили о движении российских беспилотников в направлении города из акватории Черного моря.
23:21. Воздушные силы повторно написали о движении БПЛА кафиров в Одессу.
После этого в городе были слышны звуки взрывов.
По состоянию на 23.26 военные также фиксируют движение дронов РФ с юга Сумщины – на Полтавщину, из центра Кировоградщины – на запад и с севера Черниговщины – на юго-запад.
ОБНОВЛЕНО в 23:32. Отбой тревоги в Одесской области
- Днем в пятницу, 23 мая, россияне ударили двумя баллистическими ракетами по портовой инфраструктуре в Одессе. Погибли двое мужчин, семь человек пострадали.
- 24 мая от полученных ранений в больнице скончался 41-летний мужчина. Число жертв российского удара по Одессе увеличилось до трех.
- В ночь на 24 мая Россия массированно атаковала Украину баллистическими ракетами и беспилотниками, силы противовоздушной обороны обезвредили более 250 воздушных целей. В военной администрации Киева назвали атаку по столице одной из самых массированных. Пострадали 14 человек, повреждена гражданская инфраструктура.