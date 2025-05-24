Россияне атаковали Одессу беспилотниками – в городе были слышны взрывы

Дроны двигались в сторону областного центра из акватории Черного моря

Иллюстративное фото: Pacific Press

Вечером 24 мая российские оккупанты атаковали Одессу беспилотниками, сообщили в Воздушных силах ВСУ. В городе были слышны взрывы, передавал собеседник LIGA.net.

23:08. В Одесской области была объявлена Воздушная тревога. ВСУ сообщили о движении российских беспилотников в направлении города из акватории Черного моря.

23:21. Воздушные силы повторно написали о движении БПЛА кафиров в Одессу.

После этого в городе были слышны звуки взрывов.

По состоянию на 23.26 военные также фиксируют движение дронов РФ с юга Сумщины – на Полтавщину, из центра Кировоградщины – на запад и с севера Черниговщины – на юго-запад.

ОБНОВЛЕНО в 23:32. Отбой тревоги в Одесской области