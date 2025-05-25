В Житомирской области в результате вражеской атаки погибли три ребенка – фото
В Житомирской области в результате вражеской атаки погибли три ребенка, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Детям было восемь, 12 и 17 лет. Тело одного ребенка деблокировали спасатели из разрушенного частного дома.
В результате удара РФ разрушены и повреждены несколько частных домов. Пострадали 10 человек, все госпитализированы.
В Бердичевском районе пострадали два человека, из них один ребенок. Повреждены пятиэтажка, частные дома и хозяйственные постройки.
- В ночь на 25 мая Россия осуществила массированную комбинированную атаку с использованием ракет различных типов и ударных беспилотников. Погибли не менее четырех человек, более 20 травмированы.
- Во время массированной комбинированной атаки в Николаеве российский ударный беспилотник попал в пятиэтажный жилой дом. Погиб один человек, пятеро получили ранения.