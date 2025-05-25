В Житомирской области в результате вражеской атаки погибли три ребенка – фото

Еще более 10 человек пострадали

Последствия удара РФ по Житомирской области (Фото: ГСЧС)

В Житомирской области в результате вражеской атаки погибли три ребенка, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Детям было восемь, 12 и 17 лет. Тело одного ребенка деблокировали спасатели из разрушенного частного дома.

В результате удара РФ разрушены и повреждены несколько частных домов. Пострадали 10 человек, все госпитализированы.

В Бердичевском районе пострадали два человека, из них один ребенок. Повреждены пятиэтажка, частные дома и хозяйственные постройки.