У Житомирській області внаслідок ворожої атаки загинули три дитини – фото
У Житомирській області внаслідок ворожої атаки загинули три дитини, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
Дітям було вісім, 12 та 17 років. Тіло однієї дитини деблокували рятувальники зі зруйнованого приватного будинку.
Внаслідок удару РФ зруйновано й пошкоджено декілька приватних будинків. Постраждали 10 людей, усі госпіталізовані.
У Бердичівському районі постраждали дві людини, з них одна дитина. Пошкоджено п’ятиповерхівку, приватні будинки та господарчі споруди.
ОНОВЛЕНО О 11:00. За даними міністра внутрішніх справ Ігора Клименка, загиблі діти – з однієї сім'ї. Їх батьків госпіталізовано, мати у важкому стані.
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