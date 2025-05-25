У Житомирській області внаслідок ворожої атаки загинули три дитини – фото

Наслідки удару РФ по Житомирщині (Фото: ДСНС)

У Житомирській області внаслідок ворожої атаки загинули три дитини, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Дітям було вісім, 12 та 17 років. Тіло однієї дитини деблокували рятувальники зі зруйнованого приватного будинку.

Внаслідок удару РФ зруйновано й пошкоджено декілька приватних будинків. Постраждали 10 людей, усі госпіталізовані.

У Бердичівському районі постраждали дві людини, з них одна дитина. Пошкоджено п’ятиповерхівку, приватні будинки та господарчі споруди.

ОНОВЛЕНО О 11:00. За даними міністра внутрішніх справ Ігора Клименка, загиблі діти – з однієї сім'ї. Їх батьків госпіталізовано, мати у важкому стані.