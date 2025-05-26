Росія намагається усунути США з мирних переговорів, ми не можемо цього допустити – Сибіга
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга в інтерв'ю французькій газеті Libération заявив, що справедливий мир неможливий без активного залучення США. Водночас Росія своїми діями намагається виключити американців з переговорного процесу.
"Ми зараз перебуваємо у критичному періоді, коли справді маємо шанс прискорити мирні зусилля. Без США це буде неможливо. Росія навмисне маніпулює ситуацією, щоб усунути США з мирного процесу. Ми маємо не допустити такого сценарію", – сказав глава МЗС.
Сибіга також зазначив, що Росія в останній момент виключила участь США в переговорах у Стамбулі. Він назвав це "дипломатичним ляпасом" і вважає, що такий крок демонструє нещирість намірів Москви.
Глава української дипломатії переконаний, що без США неможливо побудувати ефективну систему безпеки в Європі.
"Ми навіть не хочемо обговорювати такі сценарії", – підкреслив він.
Сибіга також наголосив на важливості посилення обороноздатності України та вважає, що "у нас є можливість прискорити цей процес".
- Україна і далі наполягає на 30-денному перемир'ї, яке запропонувала адміністрація президента США Дональда Трампа. Водночас під час переговорів у Стамбулі 16 травня росіяни декілька разів заявляли, що для них є "категорично неприйнятним" безумовне припинення вогню.
- Крім того, за словами першого заступника міністра закордонних справ Сергія Кислиці, у Стамбулі росіяни вимагали від України поступитися чотирма областями й погрожували окупувати більше, якщо Київ не погодиться на це.